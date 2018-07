Trump carga contra los inmigrantes y los tribunales rechazan detenciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes fallos judiciales contra las políticas de detención a migrantes impulsadas por su gobierno y dijo que los inmigrantes no deberían entrar de forma ilegal al país.

“Tengo una solución: díganle a las personas que no entren a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución”, dijo Trump a medios en la Casa Blanca. “Entren de forma legal”, remarcó.

En la víspera, una jueza federal rechazó un pedido del gobierno para permitir detenciones de niños inmigrantes indocumentados durante un período largo.

“Tenemos leyes. Tenemos fronteras. No vengan de manera ilegal a nuestro país. No es algo bueno”, agregó.

La jueza del tribunal de distrito de Los Angeles Dolly Gee desestimó el lunes por “dudosos” y “poco convincentes” los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar una conciliación judicial de 1997, que dice que los niños que ingresaron al país en forma ilegal sólo pueden permanecer detenidos hasta 20 días.