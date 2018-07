Una insólita coincidencia

El máximo dirigente del All England Tennis Club, el club donde cada año se disputa el abierto de Wimbledon, anunció que la final del Grand Slam británico no cambiará su horario pese a que coincide con el partido de fútbol que define al nuevo campeón del mundo.

A pesar de las presiones que recibieron, incluso de los propios tenistas que no quieren perderse los partidos de fútbol “más importantes de los últimos cuatro años”, en el club se mantuvieron firmes. “Lo hemos dicho ya un par de veces, la final se jugará a las 14:00 (11:00 hora de Argentina), como cada año”, afirmó Lewis a la BBC.

“Lo tenemos todo vendido y hay un gran interés, en absoluto tenemos planes de cambiar nada. Estamos encantados con el éxito de la selección inglesa, es algo fantástico para el espíritu de la nación. Por aquí hubo una atmósfera estupenda cuando el sábado ganaron a Suecia”, argumentó el dirigente y agregó que tampoco se hará uso de la pantalla gigante que hay en el club para transmitir las semifinales y la final del Mundial.