Xuxa perdió un juicio contra Google por un film sexual

Luego de llevar adelante un juicio que duró ocho años, la justicia de Brasil falló a favor de Google y en contra de Xuxa. El pedido que la animadora infantil había llevado adelante, y que terminó con el caso en los tribunales, tenía que ver con que ella exigió que su nombre no apareciera asociado a la pedofilia en el popular motor de búsqueda.

La raíz de esa asociación que figura en Google, está vinculada al largometraje Amor, extraño amor. Filmada en 1982, la película tiene en su trama una historia protagonizada por la animadora infantil, en la que interpreta a una joven mujer que busca seducir a un chico de 12 años, y con el que comparte algunos momentos de tenor erótico. Al momento de realizar ese trabajo, Xuxa tenía 19 años.

En 2010 la animadora presentó una medida contra Google solicitando que su nombre no fuera asociado con pedofilia a raíz de ese film, pero el recurso fue negado en segunda instancia y luego del reciente fallo ella no podrá seguir adelante con el reclamo.

Aunque Amor, extraño amor en su momento fue considerada una película menor, la participación de Xuxa luego de que ella ganara fama internacional por su trabajo en programas infantiles, le dio al film una popularidad notable. La animadora entonces presentó una orden judicial que le permitió retirar de los videoclubes todas las copias de la película que hubiera en Brasil, aunque claro que eso no impidió que Amor, extraño amor comenzara a circular de manera clandestina.