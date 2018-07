La policía busca a "Pity" Álvarez, acusado de matar a un amigo

El músico y líder de la banda Viejas Locas, Cristian "Pity" Álvarez, es buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el presunto asesinato de un amigo en el barrio Samoré de Villa Lugano. Según testigos, el cantante le disparó en reiteradas ocasiones a la víctima luego de una discusión y escapó rumbo a la colectora Dellepiane. El incidente se registró a la 1:50 de este jueves.

Según el parte oficial de la fuerza de seguridad, en la escena del crimen se encontraron varias vainas servidas. Y a pocas cuadras del lugar se incautó una pistola calibre 7.65, dentro de una alcantarilla.

Hay cámaras de seguridad que permiten reconstruir los movimientos del rockero. Además, hay al menos dos testigos que vieron los hechos y están declarando ante las autoridades. En el caso tomó intervención la dirección de Homicidios e investigaciones de la Policía de la Ciudad y personal de Criminalística.

Según la declaración de uno de los testigos presenciales, "Pity" Álvarez estaba discutiendo con un amigo, quien aparentemente vive en Provincia de Buenos Aires pero tiene a su familia en el complejo de Lugano donde reside el músico. "En un momento dado, el fallecido le tira un cabezazo y Álvarez le pega varios tiros y sale corriendo hacia la colectora Dellepiane y la avenida Escalada", se informó.

Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad porteño, informó que la persona asesinada es un hombre de 36 años. Fuentes policiales lo identificaron como Cristian Díaz, y habría recibido tres disparos en el rostro y uno en el pecho. "Por lo que observamos en las cámaras que estamos relevando, el autor de los disparos se subió a un vehículo, frenó a descartar el arma, y después se da a la fuga", precisó el funcionario.

En tanto, el abogado del músico, Sebastián Queijeiro, señaló que todavía no pudo comunicarse con Álvarez y que se enteró de la noticia "por los medios". "Él estaba muy bien; producto de una prolongada drogadicción tiene una lesión, pero hace una vida normal; hace poco hizo una canción nueva, ensaya", afirmó el letrado a TN. A cargo de la causa quedó el Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional Nro 4, del juez Pablo Yadarola.

Mary, una vecina de Lugano que escuchó los tiros, dijo que "lo mató porque quería comprarle droga" y "como no tenía, le disparó". "El muchacho ese no tenía droga. Este muchacho es un chico de familia. Venía a visitar a su hija", agregó la mujer, quien aseguró que el cantante escapó en un auto blanco en compañía de una persona. Contó también que en las últimas semanas Álvarez venía generando problemas y que incluso ella se enfrentó con él en una oportunidad. "Está reloco de droga. Su vida era droga, droga y droga. Él me tiraba esos grifos de la canilla con los que se drogaba y me reventó una vez. Yo hice la denuncia pero no vinieron a allanar", agregó.

No es la primera vez que el músico es protagonista de incidentes con la Justicia. En 2010, fue procesado por amenazar a la mamá de una fan con un arma y haber herido a su manager. En 2012 fue detenido cuando caminaba por Villa Lugano, su barrio, con un arma de guerra en la cintura. Además, en julio de 2013 fue detenido por la Gendarmería Nacional también por la portación de un arma.

