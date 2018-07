Cambio de planes en la AFA: Sampaoli no dirigirá la Selección sub-20

Finalmente, el técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, no comandará a los juveniles en el torneo de L'Alcúdia. Sí se encargaría de la coordinación y de armar el equipo, pero Scaloni estaría a cargo en el campo de juego.

Todo cambia día a día en el mundo de la Selección. Días atrás estaba confirmado que Sampaoli iba a seguir al frente del primer equipo y que hasta se iba a encargar de dirigir al sub-20 en el torneo de L'Alcúdia, próximo a disputarse. Sin embargo, se dio vuelta todo.

Finalmente, en el tercer día de reuniones en AFA, el director técnico le dijo al presidente Claudio Tapia que no estará en el campo de juego comandando a los juveniles, aunque se encargará de preparar al equipo para el certamen. Lionel Scaloni o Manna, parte de su cuerpo técnico, se harían cargo de la dirección técnica.

A “Chiqui” Tapia no le habría caído nada bien esta decisión del DT que, de todas formas, puede ampararse en que en su contrato sólo marca que tiene que preparar al equipo, pero no necesariamente dirigirlo.

De todas formas, hasta ahora, en ningún momento se habló de cortar su vínculo contractual.

En la Asociación del Fútbol Argentino empiezan a ver la letra chica del contrato y se viene una reunión entre abogados. La continuidad está cada vez más complicada.