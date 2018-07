Caso Erica Soriano: condenaron a su ex pareja, Daniel Lagostena

Daniel Lagostena (58) fue condenado este miércoles por el asesinato de Erica Soriano (30), su pareja al momento del crimen. El cuerpo nunca apareció, pero para el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de Lomas de Zamora no hay dudas de que él la mató. El monto de la pena se conocerá el próximo viernes; la fiscalía había pedido 25 años.

Erica estaba embarazada de dos meses y la noche anterior a su desaparición habían ido juntos al obstetra en una clínica de la Capital Federal.

Erica regresó a la casa que compartía con Lagostena en Lanús, pero desde esa noche no se supo nada más de ella.

En el juicio, que inició el 4 de junio, la fiscal Marina Rocovich intentó probar que Lagostena asesinó a Erica y usó el crematorio del cementerio Lanús para incinerar el cuerpo y hacerlo desaparecer. Habría sido gracias a la ayuda del dueño de una casa velatoria, amigo de su padre.

Pasaron más de 60 testigos que declararon delante de los jueces Darío Bellucci, Juan Manuel Rial y Victoria Ballve. “Yo no la maté, ella se fue”, insistió Lagostena en sus últimas palabras.

El acusado está detenido en la Unidad Nº 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Lomas de Zamora, desde el 1 de mayo de 2016. Ya había estado en la cárcel entre mayo y diciembre de 2012, pero lo dejaron libre por falta de pruebas.

La fiscal Rocovich, en su alegato, intentó describir el “círculo de violencia” del que Erica era víctima, que había dejado su casa en Villa Adelina para convivir con su pareja en Lanús.

“Erica dijo en reiteradas oportunidades que lo que estaba viviendo era un infierno, un calvario”, recordó.