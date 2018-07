Cimbronazo en el All England: quedó afuera Federer

Kevin Anderson ya es parte de la historia grande de Wimbledon: remontó una desventaja de dos sets, salvó un match point y eliminó a Roger Federer, ocho veces campeón en el All England, por 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 y 13-11.

“No se cuánto me tomará recuperarme. Puede ser un tiempo, puede ser media hora. El objetivo ahora es volver el año próximo. Estoy decepcionado”, explicó Federer en la inmediata rueda de prensa posterior, minutos después de su inesperada despedida.

El suizo fue pura elegancia durante los primeros dos sets: volaba, como siempre, por el pasto londinense. También en el tercero, en donde tuvo una oportunidad de rubricar su triunfo, quebrar su propio récord de 34 sets consecutivos y clasificar a semifinales. Pero Anderson revirtió su desventaja, quebró y cerró con su servicio. Por ese entonces, era apenas el primer sobresalto del número dos del mundo en el torneo.

“Creo que tuve mis chances, entonces es decepcionante. El fue consistente, fue sólido. Hizo lo que debía de hacer cuando tuvo que hacerlo. Fue un mal día, excepto por el primer set. Después de eso, nunca me sentí al 100%. Eso no tiene nada que ver con mi rival. Fue uno de esos días en los que esperas sobrevivir de alguna manera. Casi podría haberlo hecho. Debería de haberlo hecho”, reflexionó Federer.

Pero Anderson no retrocedió, empezó a dominar desde el saque y quebró una vez en el cuarto para empatar el resultado. Federer se secaba la transpiración, señal inequívoca de que el trámite empezaba a complicarse. En el quinto, ambos retuvieron su servicio sin problemas y, sin tie-break, se extendieron hasta el 11 iguales.

Como pocas veces en su carrera, Federer cometió cuatro errores inesperados en un mismo game y concedió su saque. El estadio era una caldera y los gritos de los hinchas sudafricanos retumbaban por todo el court uno del estadio. Anderson retuvo sin problemas, levantó los brazos emocionado y se entregó a la ovación de pie de todo el estadio.

Tras caer en los dos primeros parciales, Anderson levantó exponencialmente su nivel, convirtió 65 winners y 28 aces, y jugó el partido de su vida frente al mejor jugador de todos los tiempos sobre el césped londinense.

Es el quinto partido que Federer pierde en un Grand Slam tras gozar de un match point: el último había sido frente a Novak Djokovic en las semifinales del US Open 2011, oportunidad en la que también había caído tras ganar los dos primeros parciales.

El sudafricano, que nunca había podido vencer a Federer en cuatro encuentros y ni siquiera había logrado ganar un set, conmocionó al torneo que otra vez tenía al suizo como el máximo preclasificado.