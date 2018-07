Lizy Tagliani confirmó que no vuelve con Marley

Después de varios programas con Lizy Tagliani de co-conductora, el último domingo “Por el Mundo”, con Marley, tuvo a la China Suárez.

La actriz estuvo desde España haciendo notas con Marley y acompañándolo en el vivo, pero al público no le gustó el cambio. Y por las redes pidieron la vuelta de Lizy.

En las últimas horas, se dijo que la humorista volvería a viajar con el rubio conductor, pero ella lo negó. “Nadie me dijo nada de volver al programa y menos que me quede fija con él. El formato además no lo amerita, él lo lleva muy bien con una invitada diferente cada semana. Además creo que quedan 3 ó 4 programas más y termina”, señaló Lizy.

Por otro lado, la actriz-conductora tiene que comenzar la gira de su obra de teatro, “Mi vecina favorita”, el 15 de este mes.

El próximo domingo Marley y Mirko estarán acompañados por Paula Chaves en vivo desde Bélgica. El otro estará con Nicole Neumann y piensan sumar al padre de la modelo, el instructor austríaco de esquí Bernd Unterüberbacher.