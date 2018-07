Rescate en Tailandia: los chicos se recuperan y los muestran por primera vez

Los 12 chicos que fueron rescatados desde el interior de una cueva en Tailandia perdieron un promedio de dos kilos durante los 17 días que estuvieron atrapados, pero en general están en buenas condiciones y no presentan signos de estrés, dijo hoy un alto funcionario de salud del país asiático.

También se supo ayer que algunos chicos fueron sacados de la gruta en camillas estando “dormidos”, afirmó un socorrista, ex comando de la marina tailandesa que participó en la operación.

“Algunos de ellos estaban dormidos, otros movían los dedos (como si estuvieran) ‘groggy’. Pero respiraban”, detalló el comandante Chaiyananta Peeranarong, que fue el último rescatista que salió de la gruta tras el rescate

Los tailandeses reaccionaron aliviados y con muestras de euforia después de que el último grupo del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes fuera rescatado ayer del complejo de cuevas de Tham Luang, cerca de la frontera con Myanmar, poniendo fin a la angustia generada por un accidente que acaparó la atención en todo el mundo.

Los 12 chicos estaban acompañados por su entrenador, el único adulto del grupo.

Los últimos rescatados fueron llevados en helicóptero a un hospital ubicado a unos 70 kilómetros del complejo de cuevas para unirse a sus compañeros de equipo, que se encuentran en cuarentena.

“Tras nuestra evaluación, están en buenas condiciones y no presentan estrés. Los niños fueron bien atendidos en la cueva. La mayoría de los niños perdió un promedio de dos kilos”, dijo a periodistas Thongchai Lertwilairattanapong, un inspector del departamento de la salud de Tailandia.

Los padres de los primeros cuatro chicos liberados el domingo ya han podido visitarlos, pero debieron usar trajes de protección y estar a unos dos metros de distancia como medida de precaución.

Thongchai dijo que uno de los niños del último grupo rescatado el martes tenía una infección pulmonar y que fue vacunado para prevenir la rabia y el tétanos.