Tras un partido de casi cinco horas, Nadal se impuso sobre Del Potro

En un tremendo partido de 4 horas 47 minutos, Rafael Nadal le ganó a un Juan Martín Del Potro que dio todo, incluso tirándose al piso para salvar bolas imposibles. El español vuelve a semifinales de Wimbledon tras siete años, instancia en la que enfrentará a Novak Djokovic.

El N° 1 del mundo se recuperó para terminar ganando una verdadera batalla por 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4 y 6-4. Así, Del Potro tendrá que esperar para llegar al N° 3 del ranking por primera vez.

El pasto los equilibra. De los 17 Grand Slam que ganó el mallorquín, sólo dos fueron en el All England, si bien los dos duelos anteriores sobre césped los había ganado el manacorí. Y ante un choque muy parejo, los detalles mandan más que las tendencias, más que la combinación saque-derecha del argentino y la resistencia del español.

En el primer set, Delpo no pudo quebrar en las tres chances que tuvo; Nadal lo hizo una vez en cuatro -su segundo set point- y con eso le bastó para ganarlo.

En el segundo, Delpo sacaba 5-4 y no consiguió sostenerlo luego de una doble falta para 30-40. Después, Rafa iba 6-3 en el tie-break con dos servicios del tandilense que no pudo quebrar, pero luego contó con su inmejorable chance y la erró. Delpo sufrió un cuarto set point en contra pero tenía el martillo, y le pegó un par de golpes fuertes para ponerse 8-7. Nadal había sufrido los mazazos propios y ajenos y lo dejó escapar.

El quinto set fue una lucha. No había espacio para que Delpo aflojara porque Nadal estaba prendido, tirando todo a las líneas.

A Delpo le costaba más mantener su saque, y hasta en una volea debió tirarse a lo Boris Becker, como un arquero. Pero Rafa le rompió el saque con un revés cruzado picantísimo para el 3-2. En el game siguiente el español pudo levantar un break point, y en su turno siguiente al saque, tres más. Hasta allí llegó Delpo, que había arribado al duelo con un día menos de descanso.

Nadal completó la tarea para llegar a su sexta semi en Wimbledon, instancia que no pisaba desde el 2011, año en el que perdió la final con Novak Djokovic. Justo Nole será su rival el viernes. Del otro lado están Kevin Anderson vs. John Isner, que venció 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4 y 6-3 a Milos Raonic.