Vidal reconoce impacto de la inflación: “Está pegando mucho más en alimentos”

En sintonía con la autocrítica que realizó el presidente Mauricio Macri el pasado lunes, que mencionó como una de las causas de la actual situación económica del país a “temas de la propia gestión”, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reconoció que Argentina transita “meses difíciles” y admitió que la inflación “es más de la esperada”.

Lo hizo al reflotar el beneficio para todos los clientes del Banco Provincia en la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de limpieza en supermercados a un 50%, a implementarse los dos últimos miércoles de cada mes, y con un tope de 1.500 pesos de reintegro. Se trata de una medida que ya instrumentó el año pasado.

“Estamos transitando meses difíciles, pero estamos convencidos de que vamos a superarlos juntos, de que la provincia y la Argentina se van a poner de pie; hay que estar más juntos que nunca y el Estado no puede mirar para otro lado”, señaló Vidal durante una conferencia de prensa, acompañada por el presidente de la entidad bancaria, Juan Curuchet.

Además, reconoció que la “inflación es más de la esperada y está pegando mucho más en los alimentos”. “Esta medida es para beneficiar a los más de 4 millones de clientes que tiene el banco, muchos de ellos empleados de la Provincia, los docentes, médicos, policías empleados”, destacó.

El beneficio será válido para el pago con tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Bapro en los locales de Coto y los de la cadena Cencosud, como Jumbo, Disco y Plaza Vea. En el caso de los clientes que paguen con débito, el reintegro será acreditado en la cuenta del cliente 10 días hábiles después de efectuada la compra. Mientras tanto, los que paguen con tarjeta de crédito verán el monto reintegrado dentro de los próximos dos resúmenes.

Según se informó de manera oficial, el 50% reintegrado se dividirá de forma tal que el Bapro asuma el mayor desembolso, con un 20% a cargo de cada supermercado y el 30% restante a cargo del Banco. El beneficio es por cliente del Bapro, no por tarjeta. Es decir, una única persona no podrá usar una tarjeta de débito y una de crédito para adherirse dos veces al beneficio. El uso de ambas tarjetas será sumado para considerar si uno llegó al tope de beneficio o no.

Desde el Gobierno ejemplifican el descuento del 50% con una compra de $3.000. De ese monto se reintegrarán $1.500. Una compra de $1.000 tendrá un reintegro de $500, mientras que en una compra de $5.000 solo se reintegrarán $1.500, puesto que ese monto es el tope mensual de beneficio. Aquellos que no sean clientes del Banco Provincia también podrán acceder a la promoción de los dos últimos miércoles de cada mes solicitando abrir una caja de ahorro sin costo para obtener la tarjeta de débito.