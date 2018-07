Nación, Provincia y Municipio avanzan en el Plan de Desarrollo Costero para Corrientes

Nación, Provincia y Municipio siguen apostando al trabajo articulado a fin de dar los pasos necesarios para que el proyecto del Plan de Desarrollo Costero de Corrientes siga su marcha y se puedan hacer efectivos los mecanismos para que en el menor lapso avanzar con el proyecto ejecutivo, licitar las obras y luego encarar las construcciones.

La mega obra consistirá en la ampliación del puerto, extensión de la costanera y recuperación para parques y paseos, de más del 60% de los predios de Vías Navegables y el Ex Regimiento, entre otros.

Por ello, en la reunión en Casa de Gobierno estuvieron junto al gobernador Gustavo Valdès, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, el Coordinador para Corrientes, Mario Piñeiro, los funcionarios de Nación: Fernando Alvarez de Celis, Secretario de planificación y coordinación de la Obra Pública, Santiago Videla, Coordinador de Unidades de Gestión Regional AABE, Verónica Avellaneda, Asesora de dirección de desarrollo urbano territorial AABE, Mercedes de la Fuente, Dirección de Generación de Proyectos de la Direccción Nacional de Preinversión y por el municipio capitalino, el intendente, Eduardo Tassano, la Secretaria de Desarrollo Urbano y el Secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Luego de la reunión, el gobernador Gustavo Valdés declaró que “estamos buscando que tenga la mayor transparencia y la mayor cantidad de acuerdos posibles” y anticipó que harán una presentación para que la gente entienda cuál es el proyecto al que apuntan con el Plan Costero.

“Estuvimos viendo presentaciones donde tenemos que ajustar las jurisdicciones tanto nacional, provincial y municipal y esto requiere tener acuerdos. Tenemos la posibilidad de hacer dentro de poco podremos una presentación, pueda que la gente pueda ver qué es lo que estamos proyectando y que el proyecto tome luz”, explicó Valdés.

Luego indicó que “si no tenemos un proyecto claro, si no tenemos viabilidad jurídica, no vamos a poder tentar al sector privado a que pueda concursar” y agregó: “Estamos buscando que tenga la mayor transparencia, la mayor cantidad de acuerdos posibles y que podamos tener todas las jurisdicciones la presentación que decíamos”.

Y ratificó la voluntad del accionar coordinado Nación – Provincia – Municipio para que “juntos podamos hacer realidad un proyecto para que la ciudadanía recupere el espacio público, lo queremos hacer con total responsabilidad y lleva muchas horas de trabajo”.

Valdés puso de relieve que el financiamiento del desarrollo costero es “100% privado” pero la recuperación del espacio es ”para la gente”.

“Tenemos que tener una ciudad que mire al rio y donde todos los correntinos podamos aprovechar las hectáreas que tenemos a disposición”, finalizó expresando el mandatario.

Fernando Álvarez de Celis

Por su parte, el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, explicó que el objetivo de este plan es el desarrollo de la franja costera de Corrientes, por ende, se trabajará en conjunto municipio, provincia y nación.

“Necesitamos recuperar la zona costera, el puerto, y la parte del ejército, por tal motivo estamos dialogando con los dueños de las jurisprudencias de los terrenos, que se pondrán en disposición para el desarrollo armónico para la ciudad”, consideró el funcionario de la Nación.

Álvarez de Celis sostuvo que la ciudad tiene un rol importante en la normativa para el crecimiento de la infraestructura, y es necesario poner en marcha el desarrollo comercial, productivo para motorizar el desarrollo generando empleo.

“Los tres estados están poniendo lo mejor de sí para que se desarrolle la ciudad, generando infraestructuras que va a poner el Gobierno Nacional y Provincial”, remarcó el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra. Además y acotó que el presidente de la Nación está monitoreando este desarrollo, que se encuentra en etapa de planificación.

Intendente Tassano

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, sobre el Proyecto Costero declaró que “para nosotros es muy importante porque los planes que teníamos para la ciudad están siendo atendidos”.

Dentro de lo que se incluye el Plan Costero se encuentran la utilización de las Vías Navegables, y los terrenos del regimiento. “Un 65% de estos proyectos van a estar destinados a paseos”, explicó el intendente.

El jefe comunal destacó que los proyectes se encuentran avanzados en materia legal, y técnica de cada terreno. A la vez, que se abre una instancia de discusión para los proyectos definitivos, y para el análisis del uso de terrenos nacionales.

Todo esto se encuentra dentro del nuevo modelo nacional de trabajo, con participación pública y privada en busca de la plusvalía de los terrenos para el Gobierno Provincial y Municipal, por lo que Tassano puntualizó que “buscamos la manera de establecer dispositivos de seguridad, guardia urbana, y esquemas de trasportes”.

Cabe señalar que en el transcurso de este año, el presidente de la Nación, Mauricio Macri mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, acompañado por el responsable del Plan Belgrano Carlos Vignolo, oportunidad en la cual se expusieron los proyectos que impulsan el Plan de Desarrollo Costero de la Ciudad, asimismo hubo un repaso de los predios que el Estado Nacional posee en Corrientes bajo su jurisdicción y que podrían ser utilizados para obras de Desarrollo Urbano, tales como las oficinas de la zona portuaria, Vías Navegables, los talleres del ex ministerio de Obras Públicas y en el que se encuentra emplazado el Regimiento, en la costanera, inmuebles estos que tanto la Nación como la Provincia tienen la decisión de generar las condiciones para que sean de utilidad pública y que puedan ser usufructuados por la comunidad.

Valdés insistió que la Provincia pretende un mejoramiento general de la infraestructura existente y que estuvieran en condiciones de ser usufructuadas por la ciudadanía en su condición de espacio de uso público.

En dicho encuentro también se repasó la situación de los predios, de dominio del Estado Nacional en la Ciudad, apuntando los que estarían en condiciones de ser utilizados para los proyectos de desarrollo urbano, destacándose los del Regimiento que sitúa en la actualidad en la Costanera General San Martín y los de la zona portuaria, que si bien no son los únicos son los que generarían mayor impacto en la ciudad en caso de desarrollarse obras.