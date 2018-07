El gobernador Valdés insta a la paridad de género revalorizando el rol de la mujer

Comenzando a responder diferentes preguntas, el titular del Ejecutivo provincial consideró inicialmente, que “debemos avanzar con la paridad de género en las listas”, por lo que “vamos a mandar una reforma a la Legislatura para discutirlo y debatirlo”. “La mujer genera un mejor empleo, es más detallista y tiene más responsabilidad”, enumeró el mismo, revalorizando al género.

Asimismo, Valdés agregó que “no es el tiempo de la mujer, es el tiempo de la igualdad y el cupo se tiene que garantizar por ley, lo que va a obligar a la política a elegir el 50% de los mejores hombres y el 50% de las mejores mujeres”.

En lo que respecta a la iniciativa para que se establezca el voto joven, el Mandatario sostuvo que “debe existir un consenso, plantearlo, discutirlo, avanzar y no sacar ventajas políticas”. ”Debe ser una cuestión de reglas de juego claras, donde nos pongamos de acuerdo y avancemos hacia un sistema, pero sin ventajas”, aclaró.

En otro orden de temas, al ser consultado sobre la cena compartida con el presidente Mauricio Macri el pasado martes –junto a gobernadores y legisladores- el Gobernador contó que “conversamos sobre economía, desarrollo y presupuesto”, a la vez que remarcó la necesidad de reducir egresos “ya que tenemos que comenzar a ver la racionalización del gasto del estado desde el año que viene. Por primera vez estamos delante del problema”. “Hay una ley de Presupuesto de una manera y la Coparticipación la estamos haciendo por la cantidad de habitantes. Hay que ponerse de acuerdo entre todas las provincias y todas las legislaturas, y se deben incorporar otros componentes como las necesidades básicas insatisfechas y no estar sujeto solo a la cantidad de pobladores”, añadió el mismo.

Finalizando, Gustavo Valdés sustentó que “hoy tenemos un Presupuesto nacional verdadero, antes era una ley que no se cumplía, un INDEC que no sabíamos cuánto medía, se ponían obras y no se ejecutaban y hoy tenemos un Presupuesto que lleva a una discusión sana para la democracia”.