Darío Sztajnszrajber, el filósofo a favor de la despenalización del aborto, está en Corrientes

El filósofo Darío Sztajnszrajber que manifestó estar a favor de la despenalización del aborto, estará hoy en la feria del libro a las 19. Su exposición en Diputados tuvo relevancia no sólo por la figura que representa, sino por lo que dijo: “Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda”. Para Sztajnszrajber, “el aborto es una cuestión política, no metafísica” y además opinó que “lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia cosmovisión como visión de Estado”.

“Creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las discusiones metafísicas (que están buenísimas) para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos forjar amistades; pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política”, sostuvo en Diputados en abril pasado.