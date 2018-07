D’Onofrio: “Si quieren a Gallardo, hablen con él”

La negativa de Jorge Sampaoli para dirigir al Sub-20 en el torneo de L’Alcúdia parece alejarlo cada vez más de continuar como DT de la Selección argentina. Por eso, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comienzan a pensar en posibles reemplazantes y uno de los apuntados es Marcelo Gallardo.

Si bien el entrenador de River por el momento guarda silencio, el que salió a hablar fue el presidente del club Rodolfo D’Onofrio, quien dejó en claro que el Millonario no pondrá ninguna traba si el técnico quisiera irse. “Que hablen con Gallardo. Es el único que lo puede decidir”, expresó.

“River no es el dueño de Gallardo. River no puede oponerse a una decisión que tome su técnico. No tiene cláusula de salida ni multa. Es un pacto de caballeros de trabajo por cuatro años, pero si considera la Selección u otro lugar en el mundo, River no puede tener a alguien que no quiere seguir trabajando. Si quieren a Gallardo, o al que sea, tienen que conversar con él. A nosotros, gracias por avisar o informarme, pero hablen con él”, aseguró D’Onofrio en diálogo con Fox Sports.