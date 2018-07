Municipales: confirman que habrá reapertura de la mesa paritaria en agosto

El secretario de Economía municipal, Guillermo Corrales, reconoció que el acuerdo paritario prevé una revisión en agosto, y en declaraciones radiales señaló: “Tenemos que ver cómo van las variables, hay un aumento en julio que ya estaba pactado”.

El funcionario se refirió también al porcentaje de recursos que están en la actualidad destinados únicamente a sueldos. “La planta de personal está sobredimensionada, la Carta Orgánica habla de 3.900 empleados, estamos con 6.300, por lo que se torna difícil llegar al equilibrio fiscal, y el pago de salarios es el 70% del total”.

En diálogo con Radio Dos, Corrales aclaró que “la estabilidad laboral está garantizada para todos los empleados municipales, la recisión de contrato era para aquellos que no trabajaban, que no tenían antigüedad en la planta, que pasaron a planta en tres meses o no cumplían con el estatuto municipal”.

Volvió a asegurar que, pese a las dificultades, trabajan para reducir el millonario déficit con el que iniciaron la gestión, y que uno de los recursos al que apelaron fue el plan de regulación tributaria, con vistas a hacerse de más recursos propios.