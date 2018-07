Sol Pérez reconoció su relación con Lisandro Magallán

Después de haberlo desmentido durante meses, Sol Pérez terminó reconociendo que mantuvo un romance con el jugador de Boca, Lisandro Magallán, con quien se veía a escondidas durante el verano. En ese entonces, ella estaba haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz y viajaba a Buenos Aires en su día libre para encontrarse con el futbolista. “Voy a ser sincera y es la primera vez que toco el tema. Es verdad que lo conocí, pero no funcionó. Tampoco intentamos nada serio. El tuvo actitudes que a mí no me gustaron y que no comparto para nada”, aseguró la modelo.

A la hora de detallar qué fue lo que le molestó del defensor de Boca y por qué ella se enojó, Sol explicó que no le gustó cómo se manejó él al exponer su relación y no mantener la reserva, tal como habían acordado: “Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. Me enteré de que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo. Se lo dije y lo bloqueé. Nunca más volvimos a hablar”.