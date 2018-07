Susana, en defensa de Darín por polémica con Bertuccelli: “Ricardo es un señor”

Hace unos días, se desató una inesperada guerra entre Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, varias actrices le manifestaron su apoyo públicamente al actor, quien, después de que su ex compañera de “Escenas de la vida conyugal” lo acusara por maltrato, le pidió disculpas en televisión.

Griselda Siciliani fue la primera en salir a bancar a su colega a través de un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter, quien rápidamente recibió la aprobación de Florencia Bas, la mujer de Darín. Luego se sumó Dolores Fonzi, que compartió elenco con el actor en la película La Cordillera.

Y ahora, la que salió hablar por primera vez fue Susana Giménez, quien en una nota señaló: “No puedo creer todo lo que se dijo de Ricardo. Me lo puedo esperar de cualquiera, menor de él. Ricardo es un señor... un Dios. Es una persona amorosa y es mi mejor amigo.

Cuando vine de Europa no lo llamé, no lo iba a llamar por este tema: ¿qué le iba a decir?... Es ridículo todo lo que se dice”, agregó la diva.

Por otro lado, Susana confirmó que en agosto arranca con los programas especiales en Telefe: “Este año haré 4 envíos con figuras destacadas y Shakira será una de ellas. El año que viene haré el programa habitual”.