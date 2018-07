Tapia encontró respaldo de la B Nacional y el Federal A espera

Con un fuerte respaldo dirigencias de los clubes de la Primera B Nacional y de los participan en las divisionales de la Metropolitana, con pocos representantes del interior, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia avanzó con la reestructuración en las categorías del ascenso.

Luego de la reunión que se realizó ayer en una sede de Puerto Madero, la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol en la Argentina, ya sabe que en esta temporada no habrá descensos y quedarán sin efectos los promedios desde el siguiente torneo.

El campeonato se jugará todos contra todos a una rueda, el campeón ascenderá a la Superliga. En tanto que de un octogonal saldrá la segunda plaza para subir a la máxima categoría.

La B Nacional terminará en abril o mayo de 2019 y desde el próximo certamen la categoría se dividirá en dos grupos: Interior y Metropolitana. Queda por definir si serán 18 o 20 equipos en cada zona.

La B Metropolitana y el Torneo Federal A serán los proveedores de equipos de cara a la B Nacional zonificada. Los clubes “subirán por mérito deportivo”, aclararon algunos de los directivos que participaron de la reunión.

Ascenderán a cada zona los equipos que sean necesarios para llegar al número de 18 a 20, según se establezca próximamente.

A partir de esta división habrá también ascensos desde las categorías inferiores para permitir al Federal A continuar con su estructura actual de 36 equipos -como máxima categoría del Consejo Federal- y la nueva B Metropolitana dejarla conformada con 22 clubes. Ambos torneos mantendrán el estatus de categorías profesionales.

Para llegar a este consenso, al menos públicamente no se conocieron voces en contra, fue importante la labor que llevaron adelante Pablo Toviggino (presidente del Consejo Federal) y Daniel Ferreiro (vocero de la Primera B Nacional).

Respecto al Torneo Federal A 2018-2019, que por el momento comenzará el próximo 9 de septiembre, contará con 36 participantes, entre ellos Boca Unidos que ayer no tuvo representantes. Todavía no quedó determinada la forma de disputa del campeonato dado que hasta el pasado torneo eran solamente dos los ascensos y ahora serían al menos cinco.

Por el momento se mantienen muchos interrogantes, salvo que Tapia logró el apoyo político de un sector del fútbol de ascenso.