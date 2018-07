“A mi carrera le hacía falta esto”, se entusiasmó Tomás Zanzottera

Luego de varias temporadas en Obras, el escolta Tomás Zanzottera se desvinculó del club porteño y recaló en San Martín como uno de los refuerzos para la doble competencia que afrontará el Rojinegro: Liga Nacional y de las Américas 2018-2019.

“A mi carrera le hacía falta esto”, manifestó el jugador de 25 años que debutó en 2011, precisamente con la camiseta del Tachero.

En una charla con Uno Contra Uno, Zanzottera manifestó acerca de su traspaso al Rojinegro que “era el momento de dar el paso, la fui pensando cuando finalizó la anterior temporada y lo que sentía era tener un cambio de aire, renovar las energías”.

“Tenía otras expectativas la temporada pasada y con mi lesión perdí minutos y sentía que necesitaba renovar”, agregó.

Zanzottera fue solicitado por el entrenador Rojinegro y llega a un club que viene de ser finalista de la Liga Nacional y que por esa condición de subcampeón argentino jugará la Liga de las Américas.

“Me genera mucha motivación y sentía que a mi carrera le hacía falta esto. No puedo pedir más, hablé con Sebastián González y es un contrato largo”, confesó.

Acerca de sus expectativas, manifestó: “Quiero entrenar ya para estar lo mejor posible la próxima temporada. El equipo se desarmó un poco, pero no tengo dudas de que va a pelear por estar arriba como fue la temporada pasada”.

Zanzottera, quien llegó a Obras en calidad de reclutado procedente de Pergamino, formó parte del primer equipo de Liga Nacional de Obras Basket en siete temporadas consecutivas y de común acuerdo con el club se decidió su salida del Tachero.

“Me voy bien de Obras, hablé mucho con Fabián Borro y él entendió que yo necesitaba un cambio, nunca un dirigente quiere perder a un chico de la casa, pero cuando las cosas no se dan como uno quiere lo mejor es soltar”, expresó, refiriéndose al acuerdo llegado con el presidente de Obras. “Siempre tendré las puertas abiertas para regresar al club y eso me deja muy tranquilo”, concluyó.

Por su parte, Borro, al ser consultado sobre la salida de Zanzottera, destacó: “Quiero desearle lo mejor a Tomás para lo que viene en su carrera. Es un joven de la casa, ha crecido dentro del club y este será siempre será su lugar”.

En la temporada 2017-2018, Zanzottera, escolta de 1,92 metros, fue capitán del equipo porteño y promedió 7.7 puntos, 1.4 rebotes y 1.4 asistencias por encuentro, con 17.1 minutos de promedio por aparición.