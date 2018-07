“No está aferrado al contrato”

La continuidad, o no, de Jorge Sampaoli al frente de la Selección argentina es uno de los temas del momento y el presidente de Boca, y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, confirmó que a fin de mes se tomará una decisión sobre el futuro del DT albiceleste.

“A Jorge (Sampaoli) lo vi con ganas de seguir, de tener una revancha y con ganas de continuar un proyecto. También vi que no se aferró a un contrato porque nos hizo saber que no iba a ser problema la parte económica, si decidíamos que se fuera”, expresó el máximo dirigente de Boca, quien participó en las reuniones con Claudio Tapia por el futuro del casildense.

Ante la pregunta sobre si la continuidad o no de Sampaoli se iba a conocer en los próximos días, Angelici manifestó: “No lo vamos a dilatar mucho. Para fin de mes, cuando ya estemos todos los dirigentes, decidiremos los pasos a seguir”.

En diálogo con el canal TyC Sports, el vice de AFA agregó sobre el DT: “Tengo una opinión encontrada sobre Sampaoli. Hay cosas que me gustan, como su manera de jugar, y otras que no me gustaron en este proceso del Mundial. Lo que no me gustó se lo dije a él”.

“Es hora de analizar que haya un recambio generacional en la Selección. Hay que hacer una tarea pausada y con más profesionalismo”, reveló y, luego, reflexionó: “Primero, los dirigentes tenemos que saber qué es lo que queremos y después ver quién es la persona, si es Sampaoli o si es otro”.

Autocrítica. “Venimos errando hace muchos años en la AFA y si queremos revertir esta situación, debemos apostar a los juveniles”, consideró Angelici, tras lo cual indicó: “Habrá que aguantar todo lo que se diga si uno está convencido cuál es el camino que hay que seguir.

Quizás en Argentina no somos los mejores del mundo como creemos y debemos acostumbrarnos a que podemos perder contra otros equipos. Soy un agradecido a los jugadores de la Selección que dan la vida para que las cosas salgan bien, dejan sus familias, son criticados y siempre están. Lamentablemente no nos fue bien, pero hay que levantarse”, concluyó.