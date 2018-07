Corte de cinta y homenaje a Pilar Romano en el inicio de la 8ª Feria Provincial del Libro

La 8ª edición de la Feria Provincial del Libro se inauguró oficialmente ayer por la tarde, que en esta ocasión se desarrollará bajo el lema “Tiempo de descuento”. Con más de 40 estands institucionales y un extenso programa de actividades que se extenderá hasta el domingo 22 de julio, se presenta esta muestra en el predio del Tekové Potí, ubicado en la costanera Sur.

Tal como se hace tradicionalmente en la jornada de apertura, se homenajea a una reconocida escritora correntina, en esta oportunidad a Pilar Romano. Además, destacaron que en la mencionada exposición se contará con una “voz diversa y participativa”, en el marco de “una gestión cultural transformadora para todos los correntinos”.

El acto inaugural, que se inició pasadas las 18, estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien estuvo acompañado por el vicegobernador, Gustavo Canteros, y el intendente capitalino, Eduardo Tassano. En el predio ferial, fueron recibidos por el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero.

La ceremonia se inició con una invocación religiosa de los sacerdotes Armando Rafo y Fernando Romero, para dar paso al corte de cinta. Al momento de su alocución, Valdés resaltó la participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quienes “están financiando esta Feria, una inversión federal que nos permite hacer con esta magnitud y fuerza, para extender nuestra cultura, lo que pensamos, creemos, y que nos permite plasmar todo eso de muchos escritores, que hoy pueden estar exponiendo y llegar al público en general”. También felicitó al Instituto de Cultura.

Asimismo, resaltó: “Debemos saber que todos los años tenemos un lugar donde reunirnos con la cultura, con los textos y generar en nuestros jóvenes, niños, lectores, la oportunidad de que puedan caminar por la Feria y ejercer el hábito de la lectura, que nos hace libres, nos hace comprender, ver el mundo de otra manera y que hace al ser humano un todo: cuerpo y espíritu”. Dirigiéndose a Pilar Romano, valoró que sea ella la homenajeada, ya que “se lo merece como persona y mujer”, haciendo extensivo el reconocimiento.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, al igual que el Gobernador, resaltó que parte de esta Feria del Libro se financia con la inversión y el apoyo del CFI, que hace posible realizarla cada año y que permite que “el libro sea protagonista aun en estos tiempos del gran auge tecnológico que posiciona a You Tube, Netflix y a las redes sociales con gran impacto, generando que los libros sean un producto codiciado y cotizado, además de transmisores de conocimiento. A través de ellos nos acercamos a las ideas, de historias de amor y desamor, y los libros siguen existiendo”.

Tras el corte de cinta, y luego del ingreso al predio de la Feria del Libro, se realizó el homenaje a la escritora correntina Pilar Muñoz de Romano. “Tengo mucho por agradecer, primero a Dios que me hizo nacer en un lugar donde aprendí a leer y escribir, y a mis amigos escritores en cuyas obras, experiencias y consejos me apoyé para poder llegar hasta aquí, con ellos comparto esta distinción”. Agradeció, también, a los escritores de la joven generación.

Asistencia

Acompañaron al Gobernador, además de Canteros, Gabriel Romero y el Jefe comunal de Capital; los ministros secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez; de Educación, Susana Benítez; Seguridad, Juan José López Desimoni; Salud Pública, Ricardo Cardozo; el subsecretario general de la Gobernación, Eduardo Pardo, entre otros funcionarios provinciales y municipales, y la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Delfina Veiravé.