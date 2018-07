Demorado por el brutal asalto al colectivero ya recuperó la libertad

Por el brutal asalto al colectivero del barrio Esperanza, la Policía aprehendió a un sospechoso, el cual ya recuperó su libertad, según confirmó anoche en una breve charla con El Litoral el propio jefe de la Policía, comisario Félix Barboza. El titular de la fuerza provincial sólo brindó este detalle tras lo cual se escudó en que “me encuentro en Itatí”.

Asimismo, como se sabe, el ataque al colectivero sigue sin responsables ya que los autores del asalto están en libertad.

La propia víctima, el chofer Juan Ramón González (42), admitió públicamente que siente miedo.

Afirmó que los delincuentes abordaron el colectivo como simples pasajeros en la madrugada del jueves. De pronto, uno de ellos armado con un cuchillo comenzó a atacarlo. “Fueron directamente a matarme”, afirmó González quien horas después del hecho ensayó una reflexión: “Tuve suerte”.

En cuanto a los hechos en sí, contó que eran dos los pasajeros que subieron al colectivo en la zona de la entrada al barrio Esperanza.

El hecho sucedió cuando cruzó frente a la Comisaría de la Policía Rural e Islas. Los malandras le exigían dinero. “Me golpearon, me cortaron, me hicieron de todo...”, enumeró.

El chofer terminó apuñalado en una pierna, aunque por fortuna el puntazo no fue grave. Acerca de los delincuentes, que todavía están sueltos, describió: “Uno de los atacantes tenía entre 25 y 27 años, el otro como máximo tenía 19. No los conocía, nunca subieron en esa zona, pero si los veo, lo voy a reconocer”.