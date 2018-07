Judiciales retomarán conversaciones en agosto

La respuesta de mejora salarial para los trabajadores judiciales podría abordarse recién en agosto, luego de una semana de pedidos por parte del Sitraj ante el Superior Tribunal de Justicia. Desde el cuerpo habían señalado que aún se analizaba la solicitud del gremio, mientras que estos se encontraban en compás de espera e insistirán con el 15 por ciento de recomposición con posibilidad de mantener una discusión en octubre.

El miércoles, representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) habían presentado una nota ante el máximo tribunal provincial, en la cual solicitaban un aumento salarial del 15 por ciento para los empleados del sector. El objetivo era que dicho porcentaje se abonase con los haberes de julio. Los ministros se reunieron entonces, pero no hubo acuerdo.

Desde el sindicato informaron que se concretaría una audiencia, cuya fecha y hora quedaron a confirmar. Sin embargo, hasta ayer, previo a la feria judicial, no hubo novedades, según informaron a El Litoral desde el gremio. “Por razones de agenda no pudo realizarse por lo cual quedamos en que la audiencia se estaría concretando una vez finalizada la feria, en los primeros días del mes de agosto”, informó a El Litoral el referente de Sitraj, Juan Carlos González.

De igual modo, ayer desde el área de Ceremonial y Protocolo del STJ indicaron que el tema podría tratarse en agosto. “El expediente todavía no tuvo tratamiento”, por lo cual, “la solicitud podría tener tratamiento y definición en el mes de agosto”, informaron desde el área a una FM local.

“Hay una media palabra del presidente (Guillermo Semhan y de los ministros) que en el acuerdo del miércoles se tocó el tema pero no quedó definido el porcentaje”, informó el gremialista. “Esto se plasmaría en un acuerdo en los primeros días de agosto”, señaló.

“El pago que preveíamos para julio se incorporaría en agosto”, indicó. El porcentaje que se otorgaría aún se desconoce. “Vamos a insistir con el 15 por ciento como solicitamos en el mes de junio en virtud de la inflación que dejó muy por debajo nuestro poder adquisitivo”, expresó González.

En marzo el STJ otorgó una mejora del 10 por ciento a los trabajadores judiciales. En el primer semestre dicho porcentaje “se licuó”, según evaluó el referente del Sitraj y explicó que el pedido del 15 por ciento “es razonable y se justifica por la situación que atraviesa el país”. Además, esperan que se otorgue otra mejora en octubre, conforme evolucione la inflación.