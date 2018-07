Se tensa la relación entre Tapia y Sampaoli: “Los hombres de bien cumplen su palabra”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo ayer que el seleccionador de la absoluta Jorge Sampaoli “tiene que ir a dirigir al torneo” a la Sub-20 de L'Alcúdia porque “dio su palabra”, a pesar de que su continuidad en el cargo está en duda.

“Es el técnico de la Selección, tiene contrato y tiene que ir a dirigir el torneo de L'Alcúdia. Los hombres de bien cumplen su palabra y él dio su palabra. Tiene que ir”, dijo Tapia en rueda de prensa.

“Hace dos días que no hablo con él. Tiene contrato, esa es la realidad. Si lo quiere disolver, tendrá que avisarnos a nosotros. No espero gestos, él tiene que trabajar, tomó el compromiso de ir a dirigir, fue por voluntad propia”, añadió Tapia.

El justificativo del entrenador santafesino, en la mira luego de la floja presentación de la Argentina en el Mundial de Rusia 2018, para no dirigir el Sub-20 es que, de la lista de convocados que confeccionó, no podría contar con varios jugadores, por la negativa de los clubes a cederlos para este certamen.

“Tiene que hacer lo que su conciencia le diga, yo trato de dormir tranquilo siempre y estoy trabajando siempre”, insistió Tapia.

El jueves, al ingresar a una reunión con dirigentes del ascenso, el presidente de la AFA evitó pronunciarse sobre la continuidad de Sampaoli y se limitó a decir que “es el entrenador vigente de la Selección argentina”.

“Chiqui” tiró la pelota afuera cuando se lo consultó sobre si eran horas decisivas por la continuidad del DT: “Es el técnico de la Selección argentina, tiene contrato”.

Ayer por la mañana, Daniel Angelici, vicepresidente primero de la AFA, confirmo al canal TyC Sports que los directivos se reunirán a fines de julio para definir si ratifican en el cargo a Jorge Sampaoli (ver aparte).

El 6 de julio Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan, tres de los asistentes de Sampaoli en el Mundial de Rusia, dejaron su cargo “de común acuerdo” con la AFA, lo que potenció los rumores de que el entrenador sería despedido pese a tener contrato hasta el Mundial de Qatar 2022.

Tres días más tarde Tapia, Angelici y Sampaoli se reunieron y la AFA anunció que el entrenador iba a dirigir al Sub-20 en el torneo de L'Alcúdia (España) del 28 de julio al 8 de agosto.

Sin embargo, esto se puso en duda en el país austral luego de que la mayoría de los clubes se negaran a ceder a sus juveniles.