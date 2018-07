Seguidores: un policía se trasladará con los grupos

Luego de los desmanes que se produjeron en la edición del Corrientes Cumbia que se realizó en el barrio Laguna Seca y en referencia a los operativos de seguridad, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, dio la orden de que cada grupo sea escoltado por un efectivo policial en su combi y en caso de que haya caravana de seguidores se deberá suspender el evento.

A fin de permitir que los grupos musicales puedan seguir trabajando y evitar los inconvenientes que generan a su paso los seguidores, en declaraciones a una radio local el gobernador Gustavo Valdés comentó que “he dado instrucciones al ministro de Seguridad para que disponga de un oficial de Policía en las combis de los artistas y cuando existan seguidores no habrá más evento”. “Porque los inconvenientes que se generan no tienen una relación con la música, tienen que ver con el comportamiento de los que van a escucharla y eso es necesario que se entienda, porque si no le estamos cargando a los artistas una responsabilidad que no tienen. Y a su vez esto se contradice con lo que necesitamos, que son eventos culturales pero con orden”.

Consultado sobre los problemas que hubo tras el Corrientes Cumbia, programa provincial que se realizó en el barrio Laguna Seca, el mandatario provincial dijo que “hay que ser claros, los problemas no se presentan en el lugar donde actúan sino cuando se mueven, por ejemplo, al salir del Corrientes Cumbia a la noche, que es el horario donde se producen los desmanes y si no se controlan se tendrá que volver a una sola presentación o a ninguna, porque esa sería la única forma de solucionar el tema y brindar seguridad”.

Cabe recordar que meses atrás y ante problemas similares, desde el Ministerio de Seguridad vienen implementando algunas medidas para evitar problemas y garantizar la seguridad, como también permitir que los grupos musicales puedan trabajar de su oficio.