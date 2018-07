Tras las refacciones en plaza Vera, la fuente continúa apagada y con agua estancada

Después de varias jornadas de trabajo, el Municipio inauguró formalmente las refacciones llevadas a cabo en la plaza Vera, en plena peatonal Junín. A pesar de que los trabajos ejecutados se presentaron formalmente en un acto el miércoles, se advierten aún algunas falencias en ese espacio público del centro capitalino.

De esta manera, lo más llamativo resulta que la fuente hasta ayer no fue puesta en funcionamiento, La recuperación de la misma consiste en la reposición de las cañerías dañadas y de una bomba de desagote. El Litoral recorrió ayer la plaza y advirtió que la estructura ornamentativa se encuentra apagada, tal como está desde hace bastante tiempo. Además, las columnas lucen desgastadas y la parte inferior conserva agua estancada con retos de escombros.

La misma situación se da en las dos fuentes ubicadas en sentido opuesto, donde se observa que se realizaron algunas tareas pero la restauración aún no terminó; al menos para que la fuente pueda finalmente volver a funcionar como lo hizo por última vez hace tiempo. De esta manera, se espera que la Comuna continúe con los trabajos allí, a pesar de que ya se haya realizado la inauguración formal de la intervención.

Otras carencias de la plaza también saltan a la vista, como la escasez de cestos de basura para que sean utilizados por las personas que circulan por el lugar. Como ejemplo vale mencionar uno de los tachos para residuos que se encontraba al costado de la garita sobre La Rioja. Hace tiempo, el basurero se había desprendido y quedaron sólo los parantes; este no fue repuesto y los caños de metal que hacían de sostén fueron retirados. Incluso puede verse en el lugar que los agujeros donde estaban afirmados al suelo fueron tapados con cemento.

Entre las obras y modificaciones más visibles puede mencionarse la finalización del ploteo del Centro de Operaciones Municipal (COM), donde se completó la gráfica con el lema “latiendo juntos”, propio de la actual gestión. Además, se advierten, sobre todo, cambios y arreglos en el parquizado, con nueva ornamentación y embellecimiento de las plantas que se encuentran allí. Asimismo, la instalación de una oficina turística y la reparación de algunos sectores de la vereda son otras de las acciones que parecen haber concluído.

Desde la Comuna indicaron antes de la inauguración del miércoles pasado que la plaza Vera se encontraba en mal estado y las obras eran necesarias, por lo que encararon un paquete de mejoras, de las cuales algunas finalizaron y otras están en pleno proceso.

Del mismo modo, adelantaron que la idea es recuperar también la fuente de aguas danzantes de la plaza Cabral, aunque esa intervención está sujeta a un diagnóstico de la situación y posterior estudio de costos para definir la viabilidad.