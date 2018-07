Valdés encabezó la reunión local para avanzar en el plan de desarrollo costero

Funcionarios de la Nación, la Provincia y el Municipio de Corrientes avanzaron en los requerimientos del plan de desarrollo costero de la ciudad.

El proyecto fue analizado durante un encuentro del que participaron el gobernador, Gustavo Valdés; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el coordinador para Corrientes, Mario Piñeiro, y los funcionarios de Nación, Fernando Alvarez de Celis, secretario de planificación y coordinación de la Obra Pública; Santiago Videla, coordinador de Unidades de Gestión Regional de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe); Verónica Avellaneda, asesora de la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial (Aabe); Mercedes de la Fuente, de la generación de proyectos de la Dirección Nacional de Preinversión.

La provincia espera que las obras del plan de desarrollo costero de Corrientes pueda ser licitado en el menor tiempo.

La megaobra consistirá en la ampliación del puerto, extensión de la costanera General San Martín y recuperación de parques y paseos, así como el 60% de los predios de Vías Navegables y el Ex Regimiento, entre otras áreas.

Al respecto, Valdés dijo que se busca la mayor transparencia para todo el proceso y anticipó que se realizará una presentación para explicar a la comunidad el alcance del plan costero.

Asimismo, señaló que “estuvimos viendo presentaciones donde tenemos que ajustar las jurisdicciones tanto nacional, provincial como municipal y esto requiere tener acuerdos. Tenemos la posibilidad de hacer dentro de poco podremos una presentación, pueda que la gente pueda ver qué es lo que estamos proyectando y que el proyecto tome luz”.

Aunque, al mismo tiempo, advirtió que “si no tenemos un proyecto claro, si no tenemos viabilidad jurídica, no vamos a poder interesar al sector privado”.

El desarrollo costero tendrá, íntegramente, financiamiento del sector privado, pero la “recuperación del espacio es para la gente”, informó el Gobierno.

“Tenemos que tener una ciudad que mire al río y donde todos los correntinos podamos aprovechar las hectáreas que tenemos a disposición”, recordó Valdés.

El secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas de Nación, Alvarez de Celis, explicó que la recuperación de la zona costera, el puerto, y la parte del RI9, requiere diálogo con los dueños de los terrenos.

“Los tres estados están poniendo lo mejor de sí para que se desarrolle la ciudad, generando infraestructuras que va a poner el Gobierno Nacional y Provincial”, remarcó Alvarez.

En tanto aseguró que el proyecto requiere, entre otras cuestiones, “el traslado de oficinas públicas situadas a lo largo del trayecto costero, la mayoría de las cuales se encuentran en desuso (Vías Navegables)”.

La propuesta está inserta en el marco del Plan Belgrano, el programa de reparación histórica que impulsa el Gobierno nacional para las diez provincias del Norte, que incluye múltiples obras públicas y emprendimientos de infraestructura social y productiva.

Se anunció que en Corrientes promovería una mesa de trabajo similar a la organizada por la Nación, en la que el Municipio y el Gobierno provincial van a buscar avances concretos en la utilización de predios del Estado que por el momento no están en uso público.

El “Desarrollo Costero”, un proyecto urbanístico para la capital provincial, ya era llamado, hace una década, “Puerto Madero correntino” durante la gestión de Vignolo como intendente capitalino, y ahora, con Nación, Provincia y Municipios alineados, cobra mayor vigor.

El proyecto de desarrollo costero de Corrientes promueve la puesta en valor de esa zona de la capital correntina y apunta a generar un moderno desarrollo urbanístico,