“Miles de jóvenes pasan por la situación de Pity, hace falta acceso al tratamiento”

Cristian “Pity” Alvarez, el músico que compuso grandes éxitos del rock nacional, se encuentra detenido tras la acusación del asesinato de su amigo. Esa noticia circuló en todos los medios del país junto al historial de inconvenientes ligados a su adicción, y al respecto la fundadora de la Red de Madres de Lucha Contra el Consumo de Paco, Bilma Acuña, expresó a El Litoral: “Estamos hablando de un caso extremo de consumo problemático. Lamentablemente es un final anunciado”.

La referente de la asociación civil, que trabaja en la lucha contra el narcotráfico y las drogas desde hace unos 15 años en Buenos Aires, puntualizó: “Pity estaba muy mal. Nosotros lo conocemos porque somos los que organizamos ‘Ciudad Oculta Rock’, porque él es parte. De hecho, cuando estaba arriba del escenario era excelente, siempre daba un mensaje de que no consuman y menos paco. Pero la droga destruye, no nos sorprende porque él se ponía en riesgo, como todo consumidor”.

La situación del músico pone en escena la historia de muchas personas que se encuentran inmersas en situaciones de problemáticas de consumo y, por los múltiples procesos burocráticos, no pueden llegar a recibir un tratamiento que los ayude a salir de ese contexto. Así lo indicó Bilma Acuña que dijo: “Hablamos de Pity porque es mediático, pero hay miles de jóvenes que pasan por lo mismo. Necesitamos alternativas, parece que es la cárcel o el cementerio. Necesitamos centros especializados, porque la justicia pone un montón de trabas y es muy difícil acceder a un tratamiento”.

La fundadora de la asociación que lucha contra el consumo de paco, en Ciudad Oculta (una villa de Buenos Aires) se encuentra en Corrientes junto con su esposo, Abel Meza, quien colabora en la red ya que participarán de una jornada de prevención de adicción que se llevará a cabo el miércoles en la parroquia Nuestra Señora de La Merced a las 18.

Riesgos

Consultada respecto al panorama local, Bilma Acuña expresó: “Las familias estamos unidas, pero hay muy poco recurso para las madres. Queremos encontrar acá un espacio donde se pueda recibir a los chicos con problemáticas de consumo y se dé una respuesta a las familias que necesitan apoyo y lugares de tratamiento. Hoy con la nueva Ley de Salud Mental tenemos un retroceso, porque si bien el artículo Nº 482 afirma que ‘si una persona es peligrosa para sí y para terceros tiene que recibir tratamiento’, en la práctica eso no se cumple por las múltiples trabas burocráticas”.

En este sentido, Abel Meza, precisó los procesos legales que dilatan los tratamientos efectivos. “En el juzgado piden que dos profesionales (psicólogo y psiquiatra) más un testigo hagan un informe diciendo que el chico necesita recibir tratamiento. Esto es así porque entienden que hay una línea muy delgada, que confunde tratamiento con privación ilegítima de la libertad. Entonces se supone que, como la persona que consume es un sujeto pleno de derecho, si uno quiere internarlo en contra de su voluntad se lo está privando de la libertad. Sin embargo, estamos hablando en un caso extremo de consumo problemático, donde el chico está en peligro tanto de sí mismo como para terceros. Como el caso de Alvarez”.

Retomando el caso del reconocido músico, los referentes de la asociación civil coincidieron en que “si alguien, aunque sea de oficio, hubiera actuado para darle la protección a Pity, quizás la historia sería otra”, señaló Meza.

Agregó la importancia de acompañamiento de un familiar, un amigo que brinde sostén ante situaciones de consumo. “Pity no tuvo un Palito Ortega, como sí lo tuvo Charly García. El caso es que alguien tiene que brindar contención. Además estamos hablando de alguien que ya tuvo varios hechos de violencia, con armas de fuego, esto era algo de cuestión de tiempo”, sostuvo Meza.

Inicios

Los referentes del movimiento de Madres en Lucha Contra el Consumo de Paco en Ciudad Oculta, remarcaron que su lucha diaria es contra el narcotráfico y para que se pueda avanzar en la contención de quienes se encuentran en situación de consumo.

“Empezamos la lucha en el 2001 contra narcotraficantes que vendían drogas en el barrio y en el año 2003 descubrimos una sustancia que era desconocida para nosotros: el paco. Vimos que los deterioraba mucho más rápido a los chicos. Siempre destaco que los chicos son víctimas, luego la familia y la comunidad. Es una problemática que nos golpea muchísimo, por eso vinimos a Corrientes para trabajar en la prevención. Invitados por el padre Horacio Da Silva, estamos trabajando en conjunto también para ver los lugares de tratamiento y qué se está haciendo con respecto a la problemática del consumo”, sintetizó Bilma.