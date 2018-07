Visiblemente satisfecho tras las ventas del remate anual de cabaña Pilagá, el presidente de Capil SA, Pablo Miretti, destacó el reconocimiento de los criadores a la genética de la cabaña. Además, el empresario resaltó que a pesar de la coyuntura actual del país, los productores continúan apostando a mediano y largo plazo, y la demanda que se dio en este remate habla de ello.

“Quiero reconocer a todos los trabajadores de la firma, tanto el personal del campo como los de las oficinas; desde los peones, encargados, los muchachos que llevan las cartas al correo y hasta el último gerente”, señaló Miretti antes de iniciar las ventas en la pista central de la Sociedad Rural de Mercedes.

Ya consumado el éxito del remate, el empresario resaltó también el rol del directorio de la firma. “Cuando compramos esta cabaña decidimos conservar a todo el personal y continuar las líneas de trabajo que se venían dando; y creo que eso nos dio muy buen resultado”, señaló. Muestra de ello, es el éxito que viene teniendo Pilagá no sólo en sus remates, sino también en las exposiciones de la raza Braford, donde desde hace cuatro años es Premio al Mérito de la Asociación Braford Argentina, y en los últimos dos años logró el Gran Campeón Macho de la Nacional de Corrientes.

“Nos llena de satisfacción que criadores de todo el país vengan a nuestro remate y se lleven nuestros animales; eso quiere decir que venimos haciendo bien las cosas”, señaló Miretti. Y resaltó que “el éxito se da por no guardarnos nada y poner lo mejor que tenemos en la pista; creo que el criador reconoció nuestra apuesta”.

Sobre la situación actual de la ganadería, el titular de Capil SA señaló que “no es fácil la actualidad, pero creo que no podemos pensar en volver atrás porque lo de hoy no sea del todo bueno; el productor sigue apostando a largo plazo y eso nos deja tranquilos”.