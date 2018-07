FOR EVER

SUMO DOS mAs

Y YA SON 17

En Chaco For Ever no paran de llegar los refuerzos. En las últimas horas la dirigencia del club chaqueño confirmó que cerró la llegada de dos refuerzos más, por lo que las incorporaciones para esta nueva temporada ya suman 17.

Los dirigidos por Luis Medero, que todavía no comenzaron con los trabajos de pretemporada, (los trabajos iniciarían el lunes 23 de julio) sumaron al defensor Damián Jara, central de 31 años que jugó en Deportivo Roca, Sportivo Las Parejas y que llega desde Cipolletti, con el que disputó el último Federal A, y el mediocampista Juan Capurro, de 23 años de edad, quien viene de quedar al borde del ascenso con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Previamente se cerró la contratación de Marco Prieto, delantero de área que viene de jugar en Ñublense de Chile.

UN EX LOBO PARA

SARMIENTO

Santiago Domínguez, mediocampista por izquierda que viene de ascender con Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la B Nacional, se transformó en la octava contratación de Sarmiento de Resistencia para disputar el torneo Federal A de la temporada 2018/19.

Anteriormente se sumaron al plantel que dirige el técnico Raúl Valdés, Pablo Torresagasti, César López Fretes, Alan Moreno, Marcos Fernández, Alexis Bulgarelli, Rodrigo Castro y Maximiliano Martínez.

CIPOLLETTI

UN EX MANDIYU

A RIO NEGRO

Diego Romero, el media punta que jugó en Mandiyú la segunda parte del torneo Federal A de la temporada pasada, fue anunciado como nuevo refuerzo de Cipolletti de Río Negro.

El futbolista, que llegó al Albo para suplir la salida de Germán Mayenfish, cumplió buenas actuaciones con Mandiyú, siendo figura y goleador del equipo que condujo Pablo Suárez, luchando hasta la última fecha para permanecer en la categoría.