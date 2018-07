Convención del PL para ratificar la paridad

El Comité Ejecutivo del Partido Liberal (PL) llamó a la Convención Partidaria para el 25 de agosto. Uno de los motivos fue la modificación de la Carta Orgánica para incorporar la paridad de género en los cargos electivos de autoridades.

Si bien el partido ya había aplicado esta adecuación a la Ley Nacional N° 27.412 en las últimas elecciones de autoridades, realizadas en mayo, a través de las cuales Any Pereyra asumió como presidenta del histórico sello, ahora se busca sumar dicha ampliación de derechos a la letra de la Carta Orgánica. La convocatoria se formalizó este viernes en una reunión del Comité Ejecutivo.

La ley nacional que modifica el Código Nacional Electoral fue sancionada en diciembre de 2017. Establece la paridad de género en ámbitos de representación política, no sólo para cargos electivos legislativos nacionales (diputados y senadores nacionales), sino también en las autoridades partidarias.

“El partido va a decidir en la Convención los puntos a modificar de la Carta Orgánica, establecerá los artículos que se modificarán y una posterior Convención los modificará”, informó a El Litoral el presidente del Comité Capital del PL, Eduardo Hardoy. El dirigente liberal no desestimó que luego del 25 de agosto, la Convención vuelva a reunirse en septiembre para efectivizar los cambios.

El PL fue uno de los primeros partidos en Corrientes en aplicar la paridad de género en la provincia, aunque en principio fue por una reglamentación de la Junta Electoral al momento de llamar a elecciones internas. Por ese se habla de una ratificación de esta postura porque ya la ha puesto en marcha.

La paridad de género fue tema de discusión en varios partidos provinciales y nacionales. Aunque no es de aplicación obligatoria en los primeros, dado que no se ha modificado el Código Electoral Provincial. No obstante, sí lo es en partidos de distritos como el PL.

Otros sellos que se sumaron a la ampliación de derechos de las mujeres fue uno de los socios de ECO+Cambiemos, Encuentro Liberal (ELI), que preside el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani. También se pronunció, en igual sentido, Proyecto Corrientes, que es liderado por el vicegobernador Gustavo Canteros. Ambas fuerzas incorporaron la paridad de género en sus cartas orgánicas partidarias.

En el radicalismo el gobernador Gustavo Valdés manifestó la necesidad de avanzar en ese mismo sentido. “Debemos estar a la cabeza de las transformaciones, si no seremos conservadores”, había expresado el mandatario en un convite de la Juventud Radical.

Debate por reformas

El gobernador Gustavo Valdés anticipó que enviará a la Legislatura Provincial un paquete de reformas, entre ellas, la paridad de género y el voto joven. Sin embargo, estos son proyectos impulsados por el interbloque opositor.

“Como partido hemos avalado y ratificado lo que ha expresado la diputada Ana María Pereyra de impulsar las reformas electorales necesarias para ir mejorando”, indicó a El Litoral el dirigente liberal, Eduardo Hardoy, en referencia a una mayor representación de las mujeres en el cuerpo legislativo. Actualmente rige el cupo del 30 por ciento en las listas de candidatos.

Hardoy, además, recordó que “hay un proyecto de ley de adhesión de unos artículos de la Ley Electoral para permitir la participación de los jóvenes de 16 años en las elecciones provinciales”.

La iniciativa fue impulsada por el interbloque conformado por el PL, Angel Santos Blanco y PJ.