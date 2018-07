Destacan aporte de la ley de matrimonio gay pero advierten obstáculos en obras sociales

Se cumple hoy el octavo aniversario de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario (ley 26.618) sancionada el 15 de julio de 2010. En esa fecha, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en consagrar la ampliación de la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. En este marco, desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta) de Corrientes, remarcaron el avance que se logró con esta normativa en cuanto a los derechos de la comunidad Lgbt pero a la vez señalan los obstáculos que hay en la salud pública para lograr la reasignación de sexo. Desde el Registro Civil de la Provincia dijeron a este medio gráfico que hubo alrededor de 400 uniones civiles de personas del mismo sexo hasta la fecha. “Desde el 2010 hasta la fecha tenemos en el Registro de Capital alrededor de 300 matrimonios igualitarios y unos 100 en las oficinas del interior de la provincia”, comentó el subdirector Rubén Sandoval.

“La Ley de Matrimonio Igualitario nos parece una normativa perfecta. Lo que falta es avanzar en los derechos sobre identidad de género, tenemos acceso al cambio de nombre en el DNI pero no así en la salud pública con las hormonas, por ejemplo. Hay obras sociales que reconocen una parte de la operación de reasignación de sexo y otras que ninguna parte. Estamos acompañando a una compañera a quien le tienen que remover el aceite en su cuerpo y la obra social no reconoce esta intervención”, expresó a El Litoral Dylan Elías Cardozo, de Attta.

En este sentido, agregó que “las prestadoras no reconocen la totalidad de la ley y se hacen diferentes presentaciones para que sí las reconozcan”. “La semana próxima iremos hasta el Registro Civil y luego a la Defensoría del Pueblo, en el último caso para hablar sobre las obras sociales y las complicaciones en la salud”, adelantó.

“La mayoría no conoce todos sus derechos y necesitamos fortalecernos en este sentido. Por ejemplo, no saben los mecanismos para acceder al DNI, charlamos y los empoderamos en sus derechos. También hacemos capacitaciones sobre identidad de género; en el interior provincial tienen muchos problemas pero porque desconocen sus derechos”, relató Dylan ayer a El Litoral.