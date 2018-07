Duelo de punteros en la A

El cotejo que protagonizarán los líderes del torneo Apertura de fútbol de salón, en la categoría A, Bañado Norte y Complejo Oriana, se destaca nítidamente de la jornada prevista para este domingo. El partido está programado desde las 19.30 en cancha de Hércules. Los dos equipos llegan con 21 puntos al encuentro, después de 13 fechas disputadas.

Por su parte, Victoria, uno de los escoltas, se medirá con Fénix, en tanto que Comunicaciones, también inmediato perseguidor de los punteros, tendrá como rival a Olímpia.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (C) Imperio – Juniors, 10.00 (C) Deportivo Sur – Perú, 11.00 (C) Centauro – Libertad, 12.00 (C) Aplanadora – Hawai, 13.00 (B) Santa Teresita - Islas Malvinas, 14.00 (B) Milenium – Jaguares, 15.00 (B) Internacional – Mayorista, 17.00 (B) Talleres - Deportivo Cichero, 18.00 (A) Primos - Nacional, 19.30 (A) Oriana - Cruz Diablo, 21.00 (A) El Cosmos - Pinta Futsal y 22.30 (A) Bañado Norte – Dengue.

Cancha CEF Nº 1: 8.45 (C) Juan de Vera - El Santo, 10.00 (C) Acero Puro – Cofradía, 11.00 (C) Lunes Culturales - Barrio 17 FCS, 12.00 (C) Submarino – Olimpo, 13.00 (B) Hebraica - Los Troncos, 14.00 (B) Gafa - San Benito, 18.00 (A) Victoria – Fénix, 19.30 (A) Real Unión – Pingüinos, 21.00 (A) Olímpia – Comunicaciones, 22.30 (B) Sportivo - Aberturas Nordeste y 23.30 (B) Barrio San Martín - Porto.