El transporte público y el tránsito, puntos claves para la conservación

Más allá de las leyes específicas de protección del área histórica monumental de la ciudad, hay otros factores que los especialistas apuntan como fundamentales para poder mantener dicho sector en condiciones, sin que se produzcan daños o alteraciones importantes. Una de esas cuestiones es el servicio público de transporte, con la circulación de las pesadas unidades de colectivo por la zona de la plaza 25 de Mayo.

Sobre esta cuestión, la especialista Marisol Maciel expresó en diálogo con El Litoral que “pasa por ahí transporte de gran peso que no debería hacerlo, como las unidades articuladas”, señaló. Es que las vibraciones que producen y la presión que ejercen sobre la estructura vial pueden generar dificultades en la conservación de esa parte de la ciudad. De esta manera, Maciel considera que el corredor que se realizó no fue debidamente planificado, teniendo en cuenta las consecuencias que puede ocasionar.

En este mismo sentido, la idea de peatonalizar ese sector de la Capital aparece como una alternativa, aunque no se han dado avances significativos al respecto. “Alrededor de la plaza debería ser sólo peatonal y estar prohibido el tránsito, hace tiempo se tuvo que haber hecho”, opinó Marisol Maciel.

Vale recordar que, cuando se diseñó e implementó el corredor vial de calle Salta el año pasado, desde varios sectores surgieron críticas por la demarcación del carril exclusivo para colectivos y hasta por los cordones pintados de color rojo.

Pero, lo cierto es que peatonalizar el área monumental significaría también la prohibición de paso para los vehículos particulares, lo que podría traer complicaciones. Más allá de esto, aseguran que se trata de una cuestión de prioridades que debe tener el Estado.

Para aliviar, al menos en parte, el tráfico vehicular en el centro, la descentralización asoma como el principal objetivo a largo plazo. Sobre esto, Maciel consideró que “hace falta inversión en pavimento e infraestructura para no obligar a las personas a venir al casco céntrico”. Asimismo, la especialista aseguró que “en algunos lugares ya están dadas las condiciones para avanzar, pero hay que direccionar el empeño y los trabajos para poder lograrlo definitivamente”.

Así, con la provisión de servicios en áreas fuera del centro capitalino y la densificación de los mismos en materia de atención administrativa, la parte histórica patrimonial podría aliviarse y tener un mejor estado de preservación. Esto, además, acompañado de obras que apunten al mantenimiento, conservando siempre la esencia de las edificaciones y los espacios públicos que actualmente están protegidos por leyes y ordenanzas.