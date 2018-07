En asalto asestan ocho puñaladas a un músico tropical en Paso de los Libres

Un integrante de la Banda “Los Tropicales” fue atacado a puñaladas en un asalto a mano armada en Paso de los Libres y por fortuna sobrevivió.

Se trata de Ignacio Cabrera, quien tras los puntazos recibidos por la espalda fue derivado al Hospital San José para ser intervenido quirúrgicamente. Continúa internado ya que perdió mucha sangre y tendría afectado un pulmón.

Por estas horas, personal de la Policía de Corrientes, busca al agresor que sería un hombre apodado “Perico”, según denunció el mismo músico, reveló el portal Libres te Informa.

El hecho ocurrió el viernes a unas cuadras de la emisora FM Total. Según relató la víctima caminaba cerca de la emisora cuando lo interceptó un hombre apodado “Perico” que le habría querido robar, previo a saludarlo con normalidad. Cuando se despidieron, “Perico” habría apuñalado al músico por la espalda, afirmó Cabrera.

El lesionado a través de un mensaje de texto brindó detalles sobre lo ocurrido. Cree que su atacante lo habría confundido con un hombre del barrio Chaquito.

Se conoció ayer el mensaje enviado por Cabrera al portal Libres Digital: “Perico es el agresor. Me quiso robar, no es ajuste de cuenta ni nada, me saludó, me dijo, ¿todo bien?, sí, le dije, todo bien, cuidate me dijo, vos también le dije y me di vuelta. Entonces vino por atrás apuñalándome, pidiendo el celular. Sentí el primer puntazo, ¿que me dijiste? me dijo. Parece que me confundió con uno del Chaquito, yo no iba a la radio. Estaba cerca a una cuadra. Estoy acá en el hospital drenado, perdí sangre a dos manos, me tocó el pulmón derecho, nunca lo vi a Perico, en fin... acá estoy”, describió el músico.