Estudiante correntino, bronce en la Olimpíada Mundial de Matemática

Con el mejor puntaje entre los candidatos de todo el país, el estudiante correntino del Colegio Mecenas, Carlos Soto, volvió este año a ganarse un lugar en el equipo que representó a Argentina durante las últimas dos semanas en la 59° Olimpíada Internacional de Matemáticas (IMO por sus siglas en inglés), realizada en Cluj-Napoca, Rumania. Se trata de la segunda experiencia de este tipo para “Carlitos”, quien en 2016 integró el selectivo que fue a Hong Kong.

En esta última edición, la selección nacional terminó en el puesto 39, una buena ubicación para el país, y Soto se alzó con una medalla de bronce, alcanzando 23 puntos en su examen. El equipo fue conformado por otros cinco estudiantes argentinos, quienes obtuvieron otros 4 bronces y una presea de plata; compitiendo contra otros casi 600 jóvenes de 100 naciones distintas.

“La experiencia fue re linda”, contó Carlitos a El Litoral, minutos después de conocer su puntaje. El alumno del Mecenas destacó también la posibilidad que le da el certamen, de conocer las ciudades donde se lo realiza. “Recién vinimos de una excursión, visitamos un lugar que era como una ciudad adentro de una cueva de sal”, relató.

Apoyo

Aníbal Stern es secretario regional de las Olimpíadas por Corrientes, y uno de los docentes que prepara a Carlos Soto desde hace varios años, así como a los otros estudiantes de la provincia que participan de las competencias de Matemática. En diálogo con El Litoral, el docente se mostró contento por un nuevo logro de Carlitos, actual campeón de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), aunque remarcó que actualmente los jóvenes que deciden dedicarse a esta competencia necesitan de un mayor soporte, tanto económico como organizativo.

“Necesitaríamos un apoyo oficial más fuerte. El año pasado el Gobierno provincial nos dio los pasajes para ir al nacional, pero deberíamos tener un acuerdo ya para que sea siempre así, o convocarnos para ver cómo hacer para mejorar”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que con esta asistencia podrían organizarse mejor en pos de volver a realizar “las capacitaciones que hacíamos antes y de las que surgió Carlos”, ya que actualmente no se están haciendo “o porque no nos da el tiempo o porque no tenemos lugar”.