Hay más de 270 personas trans en la provincia

Desde la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta) delegación Corrientes, comentaron a El Litoral que de acuerdo a un relevamiento sobre esta población en la provincia, trabajo que realizaron junto al Inadi, hay más de 270 personas trans. El coordinador local, Dylan Cardozo, dijo a El Litoral que la cifra puede seguir creciendo y que el análisis, que aún no finalizó, indica que la mayoría no terminó sus estudios y no tiene trabajo formal.

A la vez, recordó que desde la asociación piden la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, uno de los principales reclamos en la marcha del orgullo gay, la que abarcaría no sólo el cupo laboral sino también lo que refiere a “educación, salud y vivienda digna”.

“Tenemos registrado 272 personas trans en la provincia de Corrientes. Hay al menos 15 varones trans menores (niños y adolescentes) y 7 chicas trans también menores”, señaló Cardozo a este medio.

Respecto al proyecto de ley dijo: “En estos días, con la gente de Attta nos vamos a poner a estudiar la ley para que no modifiquen al menos los puntos más importantes. Pedimos su aprobación no sólo por el cupo laboral, también por vivienda, educación y trabajo”.

Cabe recordar que en su artículo 1º, el proyecto que ingresó en junio a Diputados indica que la ley tendrá por objeto “asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualquier otro ámbito de la vida ciudadana”.