Mbappé y Modric van por la gloria en la final Francia-Croacia

Francia, con su prodigio Kylian Mbappé, y Croacia, con el cerebral Luka Modric, irán hoy por la gloria, desde las 12, en la final del Mundial en Moscú. Los Bleus están amparados en su favoritismo y los Vatreni dispuestos a dar otra sorpresa. El misionero Néstor Pitana será el árbitro.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps busca acabar con 20 años sin un título mundial en uno de los mejores momentos futbolísticos de ese país, gracias a una generación de oro con Antoine Griezmann como abanderado y Mbappé en su papel de revelación de la temporada.

Croacia, en su quinta participación mundialista tras la independencia del país en 1991, tiene en el dúo Modric-Ivan Rakitic a una de las mejores parejas de armado del torneo, y a ella se suma en ataque el guerrero Mario Mandzukic para desquiciar a cuanto defensa enfrenta.

En una Copa del Mundo en la que las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se fueron apagando por el camino,

Francia y Croacia se sostuvieron con fuerza gracias a la calidad de sus jugadores y a un sólido juego. “Ha sido un sueño desde pequeño, todos los jóvenes quieren jugar un Mundial y una final, queremos levantar la Copa y no importa si marco o no, sólo quiero el trofeo”, manifestó Grizou, autor de tres goles en el torneo. Modric, candidato a quedarse con el premio al mejor jugador de la Copa, aseguró que “nadie nos esperaba en la final, pero no nos detendremos ahora. Daremos lo mejor para ganar ese trofeo”. “Es una oportunidad única”, continuó el 10 ajedrezado.

“Cambiaría todo lo que gané en mi carrera por este título, por esta Copa Mundial. Estamos listos para enfrentar a Francia”. El partido, previsto en el fastuoso estadio Luzhnikí en Moscú, será dirigido por la terna argentina encabezada por Néstor Pitana, asistido en las bandas por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti.

Probables alineaciones Francia: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kante; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic