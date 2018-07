Medina: “Hay que cumplir con el objetivo principal del ascenso”

El arquero titular que Boca Unidos salió al mercado de pases a buscar para afrontar el torneo Federal A llegó el miércoles a Corrientes y el viernes a la noche firmó el contrato que lo liga al club de la ribera. Se trata de Alejandro Medina, futbolista porteño de 31 años, quien procede de Atlético Mitre de Santiago del Estero.

“Cuando me llamaron de Boca Unidos hablé con mi representante, entendía que Mitre tenía otras prioridades en cuanto a mi situación. Pusimos en la balanza diferentes cosas y decidimos venir para acá”, dijo el jugador en una entrevista concedida al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Medina fue uno de los puntales en el ascenso del equipo santiagueño a la B Nacional, aunque en la segunda categoría del fútbol argentino no pudo afirmarse en el puesto, perdiendo la titularidad a mitad de temporada con Ezequiel Mastrolía.

“Me costó irme de Santiago (del Estero), pero uno sabe que no puede vivir de recuerdos, tiene que fijarse metas, y en ese sentido me gustó mucho el desafío de venir a Boca Unidos y la propuesta que el club me ofreció”, manifestó el arquero.

Teniendo en cuenta que Mitre logró permanecer en la B Nacional, su llegada a Boca Unidos para jugar el Federal A puede ser tomado como una baja de categoría. “Yo no creo que sea un paso atrás cuando se viene a clubes como estos. Un ejemplo es cuando entré al predio y encontré cosas que otras instituciones, incluso de primera división no tienen”, fundamentó.

“Para mí es un club que merece estar en otra categoría, aunque sabemos que el fútbol no se basa en merecimientos, así que habrá que cumplir con el objetivo principal que es el ascenso”, subrayó Medina.

El arquero, que también pasó por otros clubes como Guaraní Antonio Franco, Temperley, Atlanta, Comunicaciones y Unión Aconquija, dijo que del plantel “conozco a Martín Fabro, y hay otros chicos a los que enfrenté también”.

Medina manifestó que llega “con las mejores expectativas”, aduciendo que “hay un técnico de mucha experiencia, un plantel muy rico para la categoría, con jugadores de buen pie y mucha actitud, porque los he enfrentado y me demostraron eso. De mitad de cancha para adelante hay mucho recambio, por lo que pienso que vamos a hacer un buen papel” en el campeonato.

En su puesto, el futbolista porteño se describió como “un arquero sencillo que va a tratar de dar el máximo. No van a ver en mí espectacularidad. Más bien trato de que mi perfil sea bajo, más allá de que puedo ser muy enérgico a la hora de dar una indicación. Creo que juego bien con los pies, pero si la tengo que tirar lejos no tengo problemas”.

“Más allá de que hace seis meses que no vengo teniendo continuidad en la B Nacional, no por algo me llamaron de Boca Unidos”, valoró. “Estoy preparado para el desafío que se viene sabiendo que será una responsabilidad grande”, agregó.

Por último, y con relación al torneo que se avecina, que Boca Unidos no juega desde hace una década, expresó: “Va a ser durísimo, donde nos vamos a enfrentar a rivales que no nos van a dejar hacer lo que tengamos planeado, por lo que habrá que concientizarse que es una categoría difícil, donde no todos tienen la posibilidad de ser protagonistas y donde se siente mucho la localía”.