Pellegrini: el STJ revocó fallos que declararon la nulidad de las escrituras de los Sniechowski

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), días atrás derogó los fallos que en primera y segunda instancia habían anulado la escrituración de lotes de Carlos Pellegrini, a nombre de los herederos de Roberto Sniechowski. Al mismo tiempo, ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión de fondo de la causa que se originó hace siete años.

En diciembre del 2011, una magistrada de Goya ordenó que se escrituraran aproximadamente unos 182 lotes que conforman la población, a nombre de los sucesores de Sniechowski. Pero luego, el Municipio y un grupo de propietarios de emprendimientos turísticos cuestionaron la legitimidad de los títulos ante los estrados judiciales.

En respuesta a ello, recibieron dictámenes favorables tanto del Juzgado en primera instancia, como de la Cámara, en segunda. Sin embargo, ahora, el STJ dictaminó que esos dos últimos fallos sean derogados y que se emita una nueva sentencia en la cual se resuelva la cuestión de fondo.

“Hubo un error de procedimiento, es decir, un error en la aplicación de la ley”, afirmó el abogado de los Sniechowski, Luciano Torrent.

Al mismo tiempo explicó que “dentro de la causa principal, hay incidentes y uno de ellos es uno de redargución de falsedad. De acuerdo al artículo 395 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, el juez no puede emitir, tal como lo hizo, un fallo expidiéndose sobre ese incidente, sin emitir también una sentencia sobre la cuestión de fondo”.

“Es decir, el magistrado en primera instancia dictó una sentencia estableciendo que los títulos no eran válidos, sin dictaminar también si la habilitación judicial para escriturar los títulos fue correcta o no. Y eso fue ratificado, luego también por la Cámara”, agregó Torrent. Tras lo cual indicó que ante esos dos dictámenes judiciales es que presentaron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley ante el STJ, quien precisamente dio lugar al planteo y resolvieron revocar los fallos que declararon la nulidad de la escrituración de lotes a nombre de los herederos de los Sniechowski. Decisión que fue notificada el pasado martes 10.

“Los títulos son legítimos, valen y valieron siempre. Las sentencias que los habían declarado nulos quedaron sin efecto, fueron revocadas por el STJ. Es decir, mantienen su vigencia y validez”, afirmó Torrent en diálogo con El Litoral.

Habitantes

En este contexto, el abogado de los Sniechowski recalcó “también queremos decirles a los habitantes de Pellegrini que los títulos siempre tuvieron validez y legitimidad. Por eso se pudieron hacer las donaciones a tanta gente del pueblo. Y lo realizado se ratifica con esta sentencia. Pueden estar tranquilos porque todo fue legal y podrán tener sus títulos legales y legítimos”.

Pero más allá de estos acuerdos rubricados entre los sucesores y pobladores de la localidad, tiempo atrás el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de la Producción, comenzó a ejecutar un plan de regularización dominial.