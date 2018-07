Stanovnik reforzó el mensaje por las dos vidas en una misa con personal médico

El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, presidió la fiesta litúrgica en honor a San Camilo de Lelis y durante su predicación mantuvo firme su crítica con respecto al proyecto de legalización del aborto. En esta oportunidad, más allá de hablar en base a los fundamentos cristianos también hizo referencia a las ideologías propias de la Escuela de Frankfurt.

La celebración se realizó en la capilla del Hospital Escuela con la participación de la pastoral de la salud y una importante presencia de profesionales de la salud (la mayoría de los cuales conforma el movimiento “Médicos por la vida”). En este contexto, la homilía del arzobispo se encauzó en torno al mandamiento del “máximo de amar al prójimo”.

“Jesús nos dejó el mandamiento del amor al prójimo. Dios creador del universo se hizo pequeño para asumir nuestra condición humana, eso cambia la vida entera de la persona que descubre su verdad”, comenzó su mensaje monseñor Stanovnik. A modo de ejemplo, recordó la noticia de los tailandeses que hace poco fueron rescatados de la caverna. “Es impresionante la tecnología utilizada para rescatarlos. Una imagen muy rica de nuestra condición humana, que nos deja una lección importante: de la caverna no se puede salir solo. La fantasía del ser humano es poder decidir la vida por sí mismo. Desde la génesis, pero el hombre fue hecho para construir su vida junto con el otro en diálogo, en comunión”, puntualizó el obispo.

Posturas contrapuestas

En un análisis detallado de la homilía, puede interpretarse una declarada antítesis a la charla de Darío Sztajnszrajber brindada a los medios de comunicación antes de ingresar a la Feria Provincial del Libro (publicada en la edición de ayer). Cabe recordar que el filósofo habló a favor del proyecto de aborto legal, asegurando que “permite que cada uno elija por sí mismo”.

Al respecto, Stanovnik dijo que desde la génesis, “al ser humano lo crucificó su soberbia. Una palabra que significa querer recibir la vida por sí mismo, hacer lo que yo quiero sin dar cuenta a nadie. En esta discusión (del aborto) estamos replicando esa condición dramática de la existencia humana, de pretender elegir sobre sí mismo sin tener en cuenta a nadie, ni al próximo”.

Dicho esto, monseñor aludió que este pensamiento se refleja desde hace mucho tiempo. “Lo desarrolla la Escuela de Frankfurt, probablemente el nivel más alto de desarrollo del pensamiento humano, que se debate siempre entre dos posturas: una en la que se entiende que el hombre puede decidir solo, decidir por sí mismo; la otra corriente plantea la deliberación cristiana en la que Dios se revela de un modo personal, se expresa a través de Jesús que se hace cargo de la experiencia humana”, precisó.

Dicho esto, retornó a la alegoría de los niños que fueron rescatados en Tailandia, ya que dijo: “Dios es el gran rescatista, que no espera afuera sentado, sino que se compromete con los riesgos de ingresar en la caverna. Esa es la grandeza de Dios cristiano”.

Amor

La conferencia del filósofo Sztajnszrajber giró en torno a la deconstrucción del amor, en resumidas palabras desidealizar la idea romántica de “completarse en el otro”.

El arzobispo también se refirió a esto durante la homilía de San Camilo, ya que dijo: “Nacemos vinculados. La identidad del ser humano, comienza a gestarse en el encuentro entre papá y mamá. La deconstrucción plantea un corte de raíz, un corte de la herencia familiar y cultural para construirse a partir de sí mismo. Esa es la tentación de siempre, la original. La respuesta de Jesús a eso es: ‘ámense los unos a los otros’. Es una propuesta relacionar. La tentación siempre va a ser buscar el placer inmediato de lo que yo quiero y me hace bien. Pero Dios nos dice que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, en otra oración dirá el amor grande se manifiesta en el amor a los enemigos”.

Aborto

Mientras todavía se debate en el Senado el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Stanovnik expresó: “Para el parlamento la propuesta cristiana va a ser siempre la misma. Me alegra que en esta confrontación el sector mayoritario, de los que están a favor de la vida de los dos (de la criatura y la mamá), actúe sin descalificar al que piensa distinto. Es una actitud básica para el diálogo”.

Dicho esto, expresó que desde tiempos antiguos “cuando había un embarazo no deseado se buscaba cuidar las dos vidas. Acompañar a la madre para que tenga a la criatura. Esa es la cultura que nosotros recibimos y la que seguiremos predicando porque creemos que es el futuro”, indicó. Asimismo, haciendo alusión a los países que legalizaron el aborto, remarcó que “Europa se arrepiente de haber matado a sus hijos. No tiene futuro. No lo digo yo, lo dicen los analistas que proyectan los estadios futuros del crecimiento de la población. Nosotros siempre llegamos un poquito tarde. Estamos perdiendo tiempo en esta discusión”.

Para cerrar, habló de San Camilo que “entregó su tiempo para que otros tengan vida. Ese es el camino de la plenitud. No es quitar la vida al otro para hacerla placentera, es entregarla al otro. Esa es la dinámica cristiana, entonces vamos a pedir que Camilo nos acompañe, que proteja al pueblo argentino, y que más allá de lo que decida el parlamento, ojalá que elijan un proyecto para salvar las dos vidas y un acompañamiento adecuado sobre todo a los embarazos en las mujeres, sobre todo en los vulnerables”, sintetizó.