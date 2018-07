Valdés firmó un decreto para que cada área del Gobierno ahorre hasta un 20%

El Gobierno provincial publicó el Decreto Nº 970 que establece una serie de medidas tendientes a optimizar los gastos de cada una de las áreas. El objetivo es ahorrar hasta un 20 por ciento “sin comprometer la prestación de los servicios públicos y programas de gobierno”. Se ahorraría hasta 1.000 millones. En 2014 se adoptó una medida similar.

“El objetivo es la optimización del gasto en áreas no determinantes, como gastos operativos y para no tocar otros servicios esenciales ni obras”, explicaron a El Litoral desde el Gobierno. El decreto tiene fecha del 2 de mayo, pero recién se conoció semanas atrás.

El martes, la Presidencia de la Nación publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/2018, mediante el cual el presidente Mauricio Macri prohibió designaciones y contrataciones de personal; dejó sin efecto hasta 2019 convenios de asistencia técnica celebrados en 2016, observó y prohibió el pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos hasta finalizar el mismo año, limitó el uso de pasajes de clase ejecutiva, de viáticos y pasajes, de vehículos oficiales y suspendió procesos de adquisición, publicó el 10 de julio el Boletín Oficial de la Nación.

El decreto nacional invita a los Poderes Judicial y Legislativo de la Nación, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones.

En tanto, el decreto provincial establece en su artículo 1: “Los créditos presupuestarios de las partidas de bienes de consumos y servicios no personales de la fuente financiera 10. “Recursos del Tesoro General de la Provincia”, previstos en el presupuesto vigente, se reducirán hasta un 20%, sin comprometer la prestación y continuidad de los servicios públicos esenciales y de los programas sustantivos del Gobierno.

“El objeto es ahorrar en servicios de comunicación, servicios básicos, publicidad, Impresión y encuadernación, viáticos, transporte y almacenaje, alquileres, seguros, conservación y otros. Lo mismo se hizo en 2014”, detallaron.