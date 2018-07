Voto joven, paridad de género y BUE en el paquete de leyes que alista Provincia

El segundo semestre legislativo promete ser el más activo de los últimos años, ya que a la agenda propia de la Legislatura habrá que sumarle el paquete de leyes que el Gobierno provincial alista, que incluirá una reforma política: paridad de género, voto joven y Boleta Unica Electrónica (BUE).

El propio gobernador Gustavo Valdés anunció que se enviará un proyecto de ley para que el género femenino tenga mayor representatividad en los espacios más importantes y decisivos. También enviará un paquete de leyes para avanzar en una reforma política.

En lo que respecta a la iniciativa para que se establezca el voto joven, el mandatario sostuvo que “debe existir un consenso, plantearlo, discutirlo, avanzar y no sacar ventajas políticas. Debe ser una cuestión de reglas de juego claras, donde nos pongamos de acuerdo y avancemos hacia un sistema, pero sin ventajas”, aclaró.

El Gobierno dejó en claro que no permitirá que la oposición le maneje la agenda en clara referencia a los intentos opositores por avanzar en reformas electorales.

Los peronistas presentaron proyectos propios acerca del voto joven y en la última sesión de la Cámara de Diputados intentaron apuntar el tratamiento de esas iniciativas. El oficialismo no lo permitió.

En la Municipalidad, en tanto, dejaron en claro que la BUE sólo se aplicará en 2019 si desde el Gobierno se avanzar en una reforma electoral. En Capital se implementó el sistema en 2015 en sólo dos escuelas. Fue una prueba piloto con resultados positivos.

El oficialismo tiene posturas encontradas en su propio seno.

Hay quienes sostienen que ya no hay plazos para avanzar en una reforma electoral de cara a 2019.

Otros insisten en que es necesaria una bajada de línea a todos los socios de la alianza ECO+Cambiemos para fijar los puntos de acuerdo de cara a las iniciativas reformistas.