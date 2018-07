La rectora de la UNNE se pronunció a favor de la "autonomía de los cuerpos de las mujeres"

La autoridad máxima de la Universidad Nacional del Nordeste, ante una pregunta sobre su postura con respecto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se pronunció a "favor de la autonomía de los cuerpos de las mujeres".

En este sentido, la rectora aclaró que es una posición personal y que no es "la voz de toda la universidad" ya que existen diferentes posturas entre el estudiantado, las y los docentes y el personal no docente de la UNNE.

"Cuando hablamos de autonomía me refiero a la posibilidad de que las mujeres participemos activamente en espacios de decisión, donde se definen las cuestiones que hacen a la vida social y personal", agregó.