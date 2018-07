El abogado de “Pity” Alvarez evalúa pedir que se declare al músico inimputable

“Sí, fui yo quien disparó. Lo maté porque era entre él y yo. Era él o yo. El era un pibe que choreaba. Lo maté porque si no él me iba a matar”. Con esta frase, el músico Cristian “Pity” Alvarez confesó el viernes por la madrugada ante los periodistas que lo aguardaban frente a la comisaría que había asesinado de cuatro balazos a Cristian Díaz en medio de una discusión en un pasillo del barrio Samoré, a metros de Escalada y Dellepiane.

Tras ser trasladado al penal de Ezeiza, ahora su abogado aseguró: “Estamos pensando pedir suspender el proceso hasta que no esté bien de salud. No hay palabras para lo que pasó, lo único que yo podría decir es que es inimputable”.

En diálogo con radio Mitre, Sebastián Queijeiro advirtió además que tanto él como su familia cree que los mejor es pedir suspender el proceso hasta que no esté bien de salud.

Luego de negarse a declarar ante el juez de Instrucción Martín Yadarola, Alvarez fue alojado en el sector del penal donde funciona el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), un pabellón destinado al tratamiento de los internos con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas.

“El Prisma es un sector para los locos, aunque no es el caso de Pity”, dijo su abogado, horas después de que la madre del cantante informara que en la cárcel no contaban con la medicación que debe tomar Alvarez para el tratamiento al que fue sometido por su adicción a las drogas.

“No lo pudieron estabilizar. Necesita una contención clínica. Es un elemento a evaluar que sea declarado inimputable”, agregó Queijeiro, quien también dijo: “El en su locura pensaba que lo estaban por matar”.

Antes de tomar alguna resolución sobre la situación procesal de Alvarez, el magistrado que lo tiene a cargo, Martín Yadarola, dispondrá que le realicen una serie estudios para determinar si está en condiciones de afrontar un proceso en su contra y si, en el momento de dispararle cinco balazos a Díaz, comprendía la criminalidad del acto.