El director técnico croata no quedó contento con Pitana

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, se quejó ayer del penal que el árbitro otorgó a Francia tras revisar una jugada por videoarbitraje en la final del Mundial Rusia 2018.

“Nunca comento las decisiones arbitrales”, dijo Dalic tras el partido en el estadio Luzhnikí de Moscú. “Pero en una final no cobrás un penal así”. El árbitro argentino Néstor Pitana cobró mano al jugador croata Ivan Perisic tras estudiar las imágenes en video y le concedió un penal a Francia. El francés Antoine Griezmann lo convirtió en gol en el minuto 38.

El técnico croata señaló luego que no quiere que su declaración se interprete como una crítica al árbitro, que sólo decide en base a lo que ve. Por lo demás, Dalic destacó que el penal “de ninguna manera” le quita importancia a la victoria de Francia. El seleccionador croata se mostró, además, muy orgulloso de su equipo. “Jugamos nuestro mejor juego en el campeonato. Controlamos el partido, pero luego cedimos. Contra un equipo tan fuerte como Francia no puedes cometer esos errores”, analizó.