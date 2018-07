En agosto se reabrirían las negociaciones en el Estado

Comenzaron las vacaciones de invierno, y esto genera un parate en posibles negociaciones salariales. Sólo algunos sectores privados, como los bancarios, consiguieron ya una mejora extra que permita afrontar el fuerte incremento en el costo de vida, mientras varios otros sectores ya anticiparon que volverán a la carga en agosto.

Luego de la corrida cambiaria y la consecuente escalada inflacionaria, el Gobierno nacional aceptó que no era posible cumplir con el techo del 15% y aceptó a pedido de los gremios la reapertura de negociaciones de los empleados estatales, que habían sellado acuerdo hace apenas un mes.

Frente a este escenario, el gobernador Gustavo Valdés anunció semanas atrás mejoras para julio que se suman a las acordadas en marzo pasado. Una medida que no conformó a los sindicatos en general, y a los docentes en particular que ya formalizaron un pedido de reabrir las negociaciones en esta segunda parte del año.

Diferente es la situación en el Poder Judicial, donde Sitraj pidió un incremento del 15% para el segundo cuatrimestre y no consiguió una respuesta favorable este mes. Y anticiparon que insistirán con este planteo una vez que concluya la feria judicial.

Por último, está la complicada realidad de los municipales de la Capital. Desde la administración que lidera Eduardo Tassano ya anticiparon que cumplirán con reanudar la mesa paritaria en agosto, pero también reconocen que será difícil resolver una mejora salarial cuando aún afrontan un situación de déficit y están buscando recaudar en el corto plazo mediante un plan de regulación tributaria.