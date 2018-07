La querella confía en que el camionero Cattáneo será detenido y procesado

La Justicia excarceló al camionero santafesino que atropelló y mató a la enfermera Marcela Cristaldo, de 29 años, en el centro capitalino el pasado 11 de junio. Se trata de Guillermo Cattáneo, el chofer del camión, a quien se le había denegado el beneficio hace casi un mes.

El abogado Jorge Zapelli, quien representa a la familia de Marcela Cristaldo, la enfermera fallecida al ser atropellada en la esquina de España y Moreno de la capital correntina, expuso que “la libertad del conductor del camión no varía las pruebas que se están produciendo y recolectando”. En cuanto al proceso, dijo que “esto continúa y no tengo dudas de que Cattáneo será procesado y revertiremos la situación actual”.

En declaraciones a Radio Sudamericana criticó la calificación del hecho como homicidio culposo “porque entendemos que se debe aplicar el homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel”. Aseguró que “todo es provisorio y el camionero no está procesado todavía, pero lo estará”.

Silvio Sosa, por su parte, defensor del camionero, indicó que “no puede reconocer lo que no conocía porque se enteró después de lo sucedido”. Agregó que “el problema viene como consecuencia de la tragedia que produce un hecho grave, letal y lo que significa con la muerte de la señora”. Manifestó que “el lenguaje de las pruebas muestra una ajenidad de Cattáneo del hecho que se le imputa”, agregando que “muchos medios dijeron que él es el autor y construyen en la opinión de mucha gente una versión diferente del hecho”.