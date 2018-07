La recolección de residuos será normal en la jornada de hoy

Ante la conmemoración del aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí el sistema de recolección de residuos será normal en la jornada de hoy y en consecuencia los recorridos de los camiones se realizarán de manera habitual en los horarios correspondientes.

Mientras que las oficinas administrativas no atenderán al público y las actividades se reanudarán con normalidad recién el mañana. De esta manera, no abrirá sus puertas la Caja Municipal, el Centro Emisor de Licencias, Acor y otras dependencias comunales, pero sí habrá guardia del personal de Tránsito y el área de Defunciones.

En tanto, desde las entidades bancarias anticiparon que no abrirán sus puertas. Oficinas de Ioscor, IPS y Dpec tampoco atenderán a los clientes. El Registro Civil trabajará con una guardia de 8 a 12.